Obecnie Polska zajmuje w rankingu krajowym UEFA 12. miejsce, a marzeniem jest awans na 10. Dlaczego? Ponieważ ta pozycja daje bezpośredni awans mistrza Polski do fazy ligowej Ligi Mistrzów w sezonie 2027/2028!

By awansować o dwie pozycje, polskie zespoły muszą przeskoczyć Greków oraz Czechów. Do tych pierwszych tracą 0,862 punktu, a do drugich - 2,075 punktu. Zadanie łatwe nie będzie, bo za wygrany mecz otrzymuje się 2 punkty, za remis - 1, a zdobyte przez kluby punkty są jeszcze sumowane i dzielone przez liczbę zespołów z danego kraju uczestniczących w pucharach.

Co więcej, szanse na punkty ciągle posiadają także Grecy i Czesi, którzy również w europejskich pucharach mają jeszcze po dwóch reprezentantów. W 1/8 finału Ligi Konferencji Sparta Praga zmierzy się z AZ Alkmaar, Sigma Ołomuniec z FSV Mainz, a AEK Ateny z NK Celje. Z kolei w 1/8 finału Ligi Europy Panathinaikos Ateny walczy z Betisem Sevilla.

Przypomnijmy, że zbieranie punktów w rankingu krajowym UEFA ostatnio już opłaciło się polskim zespołom. Dzięki bardzo dobrej grze w poprzednim sezonie Ligi Konferencji, nasza liga w kolejnych rozgrywkach europejskich pucharów będzie miała aż pięciu przedstawicieli, w tym dwóch w eliminacjach Ligi Mistrzów.

Lech - Szachtar oraz Fiorentina - Raków. Gdzie i kiedy oglądać mecze?

W pierwszych meczach 1/8 finału Ligi Konferencji Lech Poznań podejmuje Szachtar Donieck (godz. 18:45, transmisja w Polsat Sport 1 i Polsat Sport Premium 1), a Raków Częstochowa na wyjeździe zmierzy się z Fiorentiną (godz. 21 transmisja w Polsat Sport 1 i Polsat Sport Premium 2).

PJ

Raków Częstochowa Przemek Swiderski/REPORTER East News

Ali Gholizadeh oraz Mikael Ishak Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Raków Częstochowa Grzegorz Wajda/REPORTER East News

