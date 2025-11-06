Partner merytoryczny: Eleven Sports

Polskie kluby przed ogromną szansą. Coraz bliżej bram piłkarskiego raju

Piotr Jawor

Polska piłka od miesięcy pnie się w rankingu krajowym UEFA. Nasze kluby wskoczyły już na 12. miejsce, ale marzeniem jest awans na 10., które daje ogromny przywilej. Obecnie tę pozycję zajmują Czesi, ale dziś możemy zmniejszyć do nich dystans. Warunek? Wyjazdowa wygrana Rakowa Częstochowa ze Spartą Praga (godz. 18:45). W innym meczach Ligi Konferencji NK Celje podejmuje Legię Warszawa (godz. 18:45), Shkendija Tetowo Jagiellonię Białystok (godz. 21), a Rayo Vallecano Lecha Poznań (godz. 21). Wszystkie mecze w kanałach sportowych Polsatu.

Gdyby Polska wskoczyła na 10. miejsce w rankingu krajowym, to mistrz Ekstraklasy grałby w fazie ligowej Ligi Mistrzów
Gdyby Polska wskoczyła na 10. miejsce w rankingu krajowym, to mistrz Ekstraklasy grałby w fazie ligowej Ligi MistrzówPAWEL JASKOLKANewspix.pl

Polskie kluby w Lidze Konferencji walczą nie tylko o bezpośredni awans lub rozstawienie przed fazą play-off, ale także o punkty do rankingu krajowego UEFA. W minionym sezonie Legia i Jagiellonia dotarły do ćwierćfinału LK i m.in. dzięki temu polska piłka awansowała do pierwszej "15" rankingu i w nagrodę w przyszłym sezonie będziemy mieć w eliminacjach europejskich pucharów pięć zespołów (zamiast czterech), z czego dwa w rywalizacji o Ligę Mistrzów (zamiast jednego).

W tegorocznych rozgrywkach Polacy zrobili już kolejny krok w górę rankingu. W fazie ligowej punkty (przyznawane są każdy remis i wygraną) zbierają aż cztery nasze kluby. W ostatniej kolejce Polska wyprzedziła Norwegię i w klasyfikacji wskoczyła na 12. miejsce.

Ta pozycja na zakończenie sezonu daje dwa zespoły w eliminacjach LE, z czego jeden od ostatniej rundy. Marzeniem jest jednak zajęcie 10. pozycji, która daje ogromny przywilej, czyli fazę ligową LM bez eliminacji dla mistrza kraju!

Obecnie 10. miejsce zajmują Czesi, którzy mają niemal o cztery punkty więcej. Znacznie bliżej Polacy mają do 11. Greków, którzy wyprzedzają piłkarzy naszej ligi o niespełna punkt.

Polskie kluby grają dziś w Lidze Konferencji

W czwartek polskie kluby będą miały okazję, by zmniejszyć dystans do wyprzedzających ich rywali. Najłatwiej będzie to zrobić w pojedynku czesko-polskim, czyli w starciu Sparta Praga - Raków Częstochowa (godz. 18:45). Także pozostałe polskie zespoły grają na wyjazdach: Legia Warszawa z NK Celje (godz. 18:45), Jagiellonia Białystok ze Shkendiją Tetowo (godz. 21), a Lech Poznań z Rayo Vallecano (godz. 21). Wszystkie mecze w kanałach sportowych Polsatu.

