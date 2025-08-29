Polskie kluby poznały rywali w Lidze Konferencji. Legia pojedzie do Krakowa

Czwartek przypieczętował historyczne osiągnięcie polskich klubów w europejskich pucharach. Po raz pierwszy w historii nasza federacja na głównym etapie rozgrywek wystawi aż cztery polskie zespoły.

W pamięci kibiców wciąż żywy jest poprzedni sezon, w którym polskie kluby spisały się fenomenalnie. Po raz pierwszy w historii mogliśmy obserwować aż dwie nasze drużyny w najlepszej ósemce europejskich pucharów. Jagiellonia Białystok oraz Legia Warszawa dotarły do 1/4 finału Ligi Konferencji, gdzie musieli uznać wyższość późniejszych finalistów - Realu Betis oraz Chelsea.

W fazie ligowej Ligi Konferencji udział bierze 36 drużyn podzielonych na sześć koszyków. Każdy z zespołów rozegra sześć spotkań - na drodze losowania przypisanych zostanie po jednym z przeciwników z każdego koszyka, również z tego, w którym dany klub się znajduję. Pierwsza kolejka zostanie rozegrana 2 października, a zmagania zakończą się 18 grudnia.

Osiem najlepszych drużyn automatycznie uzyska awans do 1/8 finału. Kluby z miejsc 9-24 zagrają w play-offach, których zwycięscy będą mogli dalej walczyć o końcowy triumf. Pozostała ósemka, która w fazie ligowej spisze się najgorzej, kończy udział w europejskich pucharach.

Już po czwartkowych spotkaniach poznaliśmy dokładny podział na koszyki. Polskie kluby znajdują się wysoko, co zawdzięczać mogą dobrej postawie z ostatnich lat. Całość prezentuje się następująco:

Pierwszy koszyk: Fiorentina, AZ Alkmaar, Szachtar Donieck, Slovan Bratysława, Rapid Wiedeń, Legia Warszawa.

Drugi koszyk: Sparta Praga, Dynamo Kijów, Crystal Palace, Lech Poznań, Rayo Vallecano, Shamrock Rovers.

Trzeci koszyk: Omonia Nikozja, FSV Mainz, RC Strasbourg, Jagiellonia Białystok, NK Celje, HNK Rijeka.

Czwarty koszyk: HSK Zrinjski, Lincoln Red Imps FC, KuPS Kuopio, AEK Ateny, Aberdeen FC, Drita Gnjilane.

Piąty koszyk: Breidablik, Sigma Ołomuniec, Samsunspor, Raków Częstochowa, AEK Larnaka, Skendija Tetovo.

Szósty koszyk: BK Hacken, FC Lausanne-Sport, Universitatea Craiova, Hamrun Spartans, Noah Erewan, Shelbourne FC.

Komplet rywali polskich drużyn w fazie ligowej Ligi Konferencji

Losowana z pierwszego koszyka Legia Warszawa zmierzy się z Szachtarem Donieck (wyjazd - mecz w Krakowie), Spartą Praga (dom), NK Celje (wyjazd), Lincoln Red Imps FC (dom), Samsunsporem (dom) oraz Noah Erewan (wyjazd).

Legia już na starcie weźmie udział w bezprecedensowym spotkaniu. Po raz pierwszy w historii polski klub wyjazdowy mecz w europejskich pucharach zagra w ... swoim kraju. Stało się tak po wylosowaniu Szachtara Donieck, który domowe mecze rozgrywa w Krakowie. Ciekawie zapowiadają się również starcia "Wojskowych" ze Spartą Praga oraz NK Celje - rewelacją poprzedniej edycji LK. Na dokładkę czeka ich jeszcze wyjazd do dalekiej Armenii.

Swoich przeciwników poznał także Lech Poznań. "Kolejorz" jesienią zagra z Rapidem Wiedeń (dom), Rayo Vallecano (wyjazd), Mainz (dom), Lincoln Red Imps FC (wyjazd), FC Lausanne-Sport (dom) i Sigmą Ołomuniec (wyjazd).

Mistrz Polski nie ma szczęścia w losowaniach. Spotkania z hiszpańskim Rayo Vallecano oraz niemieckim Mainz zapowiadają się na bardzo trudne dla Poznaniaków. Ewentualne porażki oraz wpadki z solidnymi Rapidem Wiedeń oraz Sigmą Ołomuniec mogą pokrzyżować im szyki.

Trzecim najwyżej sklasyfikowanym polskim zespołem jest Jagiellonia Białystok. Podopieczni Adriana Siemieńca tym razem w Lidze Konferencji spróbują pokonać Rayo Vallecano (dom), AZ Alkmaar (wyjazd), KuPS Kuopio (dom), RC Strasbourg (wyjazd), Hamrun Spartans (dom) oraz Skendiję Tetovo (wyjazd).

Rewelacja poprzedniej edycji LK tym razem trafiła na znacznie bardziej wymagających rywali. W starcia z Rayo Vallecano, AZ Alkmaar oraz RC Strasbourg "Jaga" niekoniecznie będzie uznawana za faworyta. Swoich szans ten zespół będzie musiał szukać w potyczkach z teoretycznie słabszymi KuPS Kuopio, Hamrun Spartans czy Skendiją Tetovo.

Grono polskich klubów uzupełnia Raków Częstochowa. "Medaliki" w swoim debiucie w zasadniczej fazie Ligi Konferencji zagrają z Rapidem Wiedeń (dom), Spartą Praga (wyjazd), HSK Zrinjski (dom), Omonią Nikozja (wyjazd), Universitateą Craiova (dom) i Sigmą Ołomuniec (wyjazd).

Raków ze wszystkich polskich drużyn trafił chyba najlepiej. Poza potyczkami z wymagającymi Rapidem Wiedeń oraz Spartą Praga reszta rywali wydaje się być zdecydowanie w zasięgu wicemistrza Polski. Dużo emocji na pewno przyniesie wyjazd kolejnego polskiego klubu na mecz w Nikozji. Ostatnia potyczka na stadionie Omonii zakończyła się politycznym skandalem.

