Polskie kluby mają za sobą całkiem udane eliminacje do europejskich pucharów. Na starcie były cztery zespoły i wszystkie zapewniły sobie grę w fazie ligowej Ligi Konferencji. Niektórzy, jak Lech Poznań, marzyli o Lidze Mistrzów lub Lidze Europy. Szansę na te drugie rozgrywki miała także Legia Warszawa, ale także ją zaprzepaściła. Z kolei Raków Częstochowa i Jagiellonia Białystok przeszli eliminacje do LK. Tym samym pierwszy raz w historii będziemy obserwować aż czterech polskich przedstawicieli w jesiennych zmaganiach. Przed rokiem Legia i Jagiellonia dotarły do ćwierćfinału LK więc apetyty polskich kibiców są rozbudzone. Czy w sezonie 2025/26 jest także szansa na powtórzenie sukcesu?

Wydali wyrok ws. polskich klubów. Takie miejsca zajmą w Lidze Konferencji

"Football Meets Data" to strona, która analizuje szanse klubów w różnych rozgrywkach. Na tapet wzięto czterech polskich przedstawicieli. Analitycy przewidują, że Legia, Raków, Jagiellonia i Lech zdobędą po 10 punktów, co da im miejsca 10-13.

Nie można ich rozdzielić nawet w symulacjach

Jeśli polskie kluby zajmą takie miejsca to na pewno zobaczymy je w akcji wiosną. Wystąpią one bowiem w tzw. rundzie play-off, do której zakwalifikują się drużyny z miejsc 9-24.

Najlepsi w fazie ligowej LK okazać się mają piłkarze Crystal Palace (16 pkt). Za nimi uplasują się Rayo Vallecano, Strasbourg, Szachtar Donieck, Fiorentina i Mainz. Wszyscy po 13 pkt.

Terminarz 1. kolejki fazy ligowej Ligi Konferencji (czwartek, 2 października):

18:45 Lech Poznań - Rapid Wiedeń

18:45 Jagiellonia Białystok - Hamrun Spartans FC

21:00 Legia Warszawa - Samsunspor

21:00 Raków Częstochowa - Universitatea Craiova

Relacje tekstowe "na żywo" z meczów polskich drużyn będziecie mogli śledzić w serwisie Interia Sport. Transmisje spotkań będzie można oglądać na sportowych antenach Polsatu.

