Takiej sytuacji w polskiej piłce jeszcze nie było - jeśli wszystko ułoży się po myśli naszych zespołów, to w fazie ligowej będziemy mieli aż czterech reprezentantów. Na razie pewny występów na tym poziomie jest tylko Lech Poznań, ogromną szansę ma także Jagiellonia Białystok, ale w dobrej sytuacji znajdują się także Legia Warszawa oraz Raków Częstochowa.

Lech na pewno zagra w fazie ligowej, ale wszystko wskazuje, że będzie to tylko Liga Konferencji. Drzwi do Ligi Mistrzów poznaniakom zamknęła Crvena Zvezda Belgrad, a z Ligi Europy najpewniej wyeliminuje ich Genk, bo w pierwszym spotkaniu przy Bułgarskiej Lech przegrał aż 1:5.

No nie da się ukryć, że to trochę dużo. Ale tak to już jest, że w Polsce wydaje nam się, że mamy mocny zespół, ale w zderzeniu z Europą okazuje się bardzo przeciętny. Nawet Belgowie są dużo mocniejsi od mistrza Polski, a to przecież nie jest najwyższa europejska półka – zaznacza Jacek Bąk.

- Podniecamy się swoją ligą, ale w rzeczywistości jest ona słaba. Nie mamy szans namieszać w Europie, przynajmniej w starciu z mocniejszymi piłkarsko narodami - dodaje.

Liga Konferencji. Cztery polskie zespoły w fazie ligowej?

Były kapitan reprezentacji Polski mówi wprost, że nasze miejsce jest w trzeciej lidze Europy, czyli właśnie w Lidze Konferencji. I to do tych rozgrywek próbują się dobić trzej inni polscy reprezentanci.

Najbliżej jest Jagiellonia, która w pierwszym meczu pokonała u siebie Dinamo Tirana 3:0. Zaliczkę ze spotkania na swoim boisku ma także Raków, który pokonał Arda Kyrdżali 1:0. Z kolei Legia Warszawa ograła na wyjeździe Hibernian 2:1.

- Jagiellonia awansuje bez większego problemu, ale powinno się to udać także Legii i Rakowowi. Nie ma się jednak co podniecać, że w Lidze Konferencji będziemy mieli cztery zespoły, bo to liga dla ubogich, która trochę zamazuje stan naszej piłki. Cieszymy się, że jesienią mogą być cztery zespoły w pucharach, tymczasem jesteśmy słabsi nawet od średniaków Europy. Obrywamy przecież od Chorwatów, Cypryjczyków, czy Belgów - podkreśla Bąk.

- Ta Liga Konferencji to trochę taka liga pocieszenia dla tych, co nie są w stanie awansować wyżej. Tymczasem od Ligi Mistrzów z roku na rok się oddalamy, nie jesteśmy w stanie tam awansować - dodaje były reprezentant Polski.

Polskie zespoły wszystkie mecze zagrają w czwartek. Spotkanie Genk - Lech i Arda - Raków o godz. 20, Dinamo - Jagiellonia o godz. 20:45, a Legia - Hibernian o godz. 21.

