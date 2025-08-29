Polskie kluby czekały na rywali, a tu szokująca scena. Burza po ruchu UEFA

Po raz pierwszy w historii aż cztery polskie zespoły zagrają w europejskich pucharach. Sztuka ta udała się Lechowi Poznań, który jako mistrz Polski zaczynał grę w Europie w eliminacjach do Ligi Mistrzów. Tam dotarł do trzeciej rundy, gdzie Kolejorz musiał uznać wyższość Crveny zvezdy w dwumeczu. Jednak, dzięki dotarciu do tej fazy, podopieczni Nielsa Frederiksena zapewnili sobie grę co najmniej w Lidze Konferencji. I tak się stało, że do niej się dostali, bowiem w dwumeczu o awans do Ligi Europy Lech przegrał z Genk 3:6. A to oznaczało "spadek" do fazy ligowej LKE.

Większych problemów z pokonaniem Dinama Tirana nie miała Jagiellonia Białystok. W dwumeczu podopieczni Adriana Siemieńca wygrali z Albańczykami 4:1 i po raz kolejny powalczą na najniższym szczeblu europejskich pucharów. Podobnie jak Legia Warszawa, która mimo istotnych trudności we wczorajszym spotkaniu rewanżowym ostatecznie wyszarpała awans i wyeliminowała szkocki Hibernian.

W fazie ligowej LKE zameldował się również Raków Częstochowa. Podopieczni Marka Papszuna pokonali w dwumeczu Ardę Kyrdżali 3:1.

Legia, Lech, Raków i Jagiellonia poznały rywali w fazie ligowej LKE

Dziś, po południu polskie kluby poznały swoich rywali w fazie ligowej LKE. Losowanie wyłoniło każdego z sześciu przeciwników zarówno dla Legii, jak i Jagielloni, Rakowa czy Lecha. I tak Wojskowi trafili na: Szachtar Donieck (wyjazd - mecz w Krakowie), Spartę Praga (dom), NK Celje (wyjazd), Lincoln Red Imps FC (dom), Samsunspor (dom) oraz Noah Erewan (wyjazd). Lech Poznań zagra z: Rapidem Wiedeń (dom), Rayo Vallecano (wyjazd), Mainz (dom), Lincoln Red Imps FC (wyjazd), FC Lausanne-Sport (dom) i Sigmą Ołomuniec (wyjazd). Z kolei Raków w fazie ligowej Ligi Konferencji zmierzy się z: Rapidem Wiedeń (dom), Spartą Praga (wyjazd), HSK Zrinjski (dom), Omonią Nikozja (wyjazd), Universitateą Craiova (dom) i Sigmą Ołomuniec (wyjazd). Natomiast Jagiellonia podejmie: Rayo Vallecano (dom), AZ Alkmaar (wyjazd), KuPS Kuopio (dom), RC Strasbourg (wyjazd), Hamrun Spartans (dom) oraz Skendiję Tetovo (wyjazd).

Grzmi po ruchu UEFA na losowaniu LKE. Polskie kluby czekały, aż nagle stało się to

Losowanie fazy ligowej Ligi Europy i Ligi Konferencji rozpoczęło się o godz. 13. Jednak właściwą część poprzedził występ artystyczny. Rozrywkę zapewnił iluzjonista Mario Daniel, który został na tę okazję zatrudniony przez UEFA.

Mężczyzna sprawił, że w "magiczny" sposób kulki do losowania, które były umieszczone w misce, zniknęły. Miało to oznaczać symboliczne przejście od tradycyjnych metod do tych, które znane są od poprzedniego sezonu. Otóż do wytypowania rywali dla poszczególnych klubów używa się obecnie specjalnego przycisku, a losowanie odbywa się cyfrowo.

W internecie zawrzało po tych scenach. Pokaz magika nie uszedł uwadze polskim mediom. Dziennikarz Konrad Ferszter wyśmiał pomysł UEFA, pisząc "UEFA przechodzi samą siebie. Zamiast losować, ogarnęli własnego Copperfielda, który zniknął kulki".

Również polscy kibice nie do końca aprobują ten pomysł europejskiej federacji.

Grzmi także w zagranicznych mediach. Angielski "The Sun" przytacza w swoim serwisie kilka przykładowych opinii na temat występu iluzjonisty na losowaniu. Padły oskarżenia o manipulację ze strony UEFA.

- Powierzyli losowanie Ligi Europy magikowi, więc nie ma wątpliwości, że mogło dojść do oszustwa;

- Właśnie obejrzałem losowanie Ligi Europy i wygląda na to, że oglądam pokaz magii. Jestem kompletnie zagubiony;

- Oglądam losowanie Ligi Europy i zanim wszystko się zacznie, jest magiczna sztuczka z piłkami. Dobra reklama ustawiania losowania - cytuje opinie internautów "The Sun".

