Polski klub naciska UEFA, możliwa duża zmiana. To byłby pierwszy taki przypadek

Już w czwartek zawodnicy Rakowa Częstochowa zadebiutują w fazie ligowej Ligi Konferencji. Premierowym przeciwnikiem podopiecznych Marka Papszuna będzie rumuńska Universitatea Craiova. Mecz ten zostanie rozegrany w Sosnowcu, co nie jest nową sytuacją w przypadku występów "Medalików" w zasadniczych fazach europejskich pucharów. Domowy stadion w Częstochowie nie spełnia wymogów narzuconych przez UEFA i niewiele wskazuje na to, by ten stan rzeczy miał się szybko zmienić.

W cieniu startu w Europie Raków cały czas stara się opanować kryzys, który spotkał ich na arenie krajowej. W pewnym momencie sytuacja była bardzo napięta - wicemistrz Polski zajmował miejsce w strefie spadkowej, a czołówka zaczęła się coraz bardziej oddalać. Ostatnie trzy mecze przyniosły pewne odbicie, a sytuacja nie prezentuje się już tak źle. Kluczowe starcia z Legią Warszawą i Lechem Poznań zakończyły się remisami, a w ostatni weekend Raków po golu w końcówce pokonał 1:0 Widzew Łódź.

Szczególnie głośno było o rozegranym w zeszłym tygodniu starciu z Lechem Poznań. "Kolejorz" do przerwy dominował, a prowadzenie 2:0 zdawało się być najniższym wymiarem kary. Obraz meczu diametralnie zmieniła czerwona kartka Luisa Palmy. Gospodarze grając z przewagą jednego zawodnika w przeciągu kilku minut wyrównali, a na dodatek byli o włos od zwycięstwa - gol na 3:2 Jonatana Brauta Brunesa nie został uznany przez Szymona Marciniaka.

Raków reaguje w ostatniej chwili. Nowy przepis UEFA możliwy do wykorzystania

Raków znalazł się w trudnym położeniu przed rozpoczęciem Ligi Konferencji. Jak na portalu "X" informuje doskonale poinformowany w realiach klubu z Częstochowy Kamil Głębocki, wicemistrz Polski pracuje już nad rozwiązaniem tej sytuacji. Planują w tym celu wykorzystać nowy przepis wprowadzony przez UEFA, a zyskać ma na tym niedawno odrzucony zawodnik.

- Raków sprawdza możliwość wymienienia Arsenicia na innego piłkarza w kadrze do LKE. Poszło zapytanie do UEFY. Klub argumentuje to poważną kontuzją Chorwata, a europejska organizacja powinna się zgodzić. Jeśli będzie zgoda, to prawdopodobnie do składu wskoczy Struski - stwierdził dziennikarz we wpisie na portalu "X".

Mowa o nowej normie, którą UEFA ogłosiła niespełna miesiąc temu. Na mocy tego przepisu każdy klub może w trakcie trwania fazy ligowej dokonać jednej wymiany w swojej kadrze. Nie było to wcześniej możliwe, wyłączając zawodników łapiących się do tzw. Listy B, w której szansę znaleźć się mają głównie wychowankowie klubu.

Raków chce zastąpić Arsenicia Karolem Struskim, który w końcówce okienka transferowego niespodziewanie został wykreślony z listy uprawnionych do gry w Europie. Wywołało to spore zamieszanie, gdyż pomocnik został sprowadzony do klubu latem i to za spore pieniądze. Wielu kibiców krytykowało ruch Papszuna skreślający nowego zawodnika tak szybko. Prawdą jest jednak, że Struski po prostu padł ofiarą dużej liczby wzmocnień wicemistrza Polski.

Spotkanie Rakowa z Universitateą Craiova odbędzie się 2 października o godz. 21:00 na stadionie w Sosnowcu. Relację z tego spotkania będzie można śledzić na łamach serwisu Interia Sport.

