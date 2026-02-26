Polska zrobi krok w kierunku Ligi Mistrzów? Dziś kluczowe mecze w Europie

Lech Poznań pewny swego, Jagiellonia już tylko o honor? Niekoniecznie. Oba kluby walczą o punkty do rankingu krajowego UEFA, który w przyszłości może dać nawet bezpośredni awans do fazy ligowej Ligi Mistrzów. Dziś rewanże 1/16 finału Ligi Konferencji: Fiorentina - Jagiellonia Białystok (godz. 18:45, transmisja w Polsat Sport 1 i Polsat Sport Premium 1) oraz Lech Poznań - KuPS (godz. 21, Polsat Sport 1 i Polsat Sport Premium 2), ale dla polskich zespołów ważne będą także dwa inne spotkania.

Po lewej stronie piłkarz w niebieskiej koszulce całuje herb swojego klubu z widocznym na jego twarzy wzruszeniem. Po prawej uśmiechnięty zawodnik w żółto-czerwonej koszulce obejmuje mężczyznę w ciemnej kurtce, obaj wyrażają radość i satysfakcję.
Lech Poznań (z lewej Mikael Ishak) oraz Jagiellonia Białystok (Jesus Imaz i trener Adrian Siemieniec) grają dziś o punkty do rankingu krajowego UEFAGrzegorz WajdaReporter

Po pierwszych potyczkach 1/16 finału Ligi Konferencji polskie środowisko piłkarskie może mieć mieszane uczucia. Z jednej strony Lech Poznań na wyjeździe pewnie pokonał fiński KuPS (2:0), ale z drugiej u siebie przegrała Jagiellonia i to jeszcze wyżej - 0:3 z Fiorentiną. Nie oznacza to jednak, że polskie kluby dziś z całych sił nie powinny starać się o zwycięstwo.

Gra idzie bowiem nie tylko o awans lub honorowe odpadnięcie, ale także o punkty do rankingu klubowego UEFA. To właśnie dzięki niemu można zyskać większą liczbę drużyn w europejskich pucharach lub lepsze rozstawienie, a teraz polskie kluby walczą o awans na 10. miejsce w tej klasyfikacji.

Obecnie Polska jest na 12. pozycji, ale jeśli awansuje o dwa miejsca, to w sezonie 2027/2028 mistrz Polski uzyska bezpośrednią grę w fazie ligowej Ligi Mistrzów! By do tego doszło, musimy w rankingu krajowym UEFA wyprzedzić Greków (mają 1,2 punktu więcej) oraz Czechów (2,3 punktu więcej). W tej sytuacji każdy remis, a przede wszystkim wygrana przybliża polską piłkę do osiągnięcia celu.

W tej sytuacji ciekawie zapowiadają się także spotkania Czechów oraz Greków, a tak się składa, że dziś dojdzie do bezpośredniej potyczki drużyn z tych krajów, bo w rewanżowym meczu 1/16 finału Ligi Europy Viktoria Pilzno podejmuje Panathinaikos Ateny. W Grecji było 2:2, a rewanż dziś o godz. 18:45 (transmisja w Polsat Sport Extra 1). Z kolei o godz. 21 inne interesujące nas spotkanie - Lausanne podejmuje Sigmę Ołomuniec (godz. 21, w pierwszym spotkaniu było 1:1).

Fiorentina - Jagiellonia i Lech - KuPS. Gdzie i kiedy oglądać mecz?

Dziś rewanże 1/16 finału Ligi Konferencji: Fiorentina - Jagielllonia Białystok (godz. 18:45, transmisja w Polsat Sport 1 i Polsat Sport Premium 1) oraz Lech Poznań - KuPS (godz. 21, Polsat Sport 1 i Polsat Sport Premium 2).

