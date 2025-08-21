Polska u progu historycznego wyniku. Zepsuć to będzie sztuką
Ekstraklasa jest o jeden mały kroczek od wprowadzenia czterech drużyn do fazy ligowej Ligi Konferencji. Nawet jeśli mówimy o trzecim poziomie rozgrywek europejskich, sytuacja taka będzie bardzo mocno rezonować na naszą obecność w znacznie lepszych w najbliższej przyszłości. Polska stała się bowiem zdecydowanym faworytem do skończenia sezonu w pierwszej dwunastce rankingu krajowego UEFA.
Kompromitacja Lecha Poznań w meczu z KRC Genk (1:5) była przykrym obrazkiem pokazującym aktualny poziom mistrzów Polski na tle mocnego klubu z Belgii - nawet jeśli pod uwagę weźmiemy serię kontuzji, z którymi zmaga się Kolejorz. Nie zmienia to jednak faktu, że Lech - jeśli nie zdarzy się niewyobrażalny cud - zagra w Lidze Konferencji. A wiele wskazuje na to, że towarzyszyć mu tam będą pozostałe trzy polskie kluby - Jagiellonia Białystok, Legia Warszawa i Raków Częstochowa. Każdy z nich w czwartek wygrał swój mecz i wypracował zaliczkę przed rewanżami.
Jeszcze tylko kroczek...
To oznacza, że Polska dopisała do swojego rankingu krajowego 0,750 punktu i zmniejszyła swoją stratę do dwunastej Norwegii do 0,162 punktu. Biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności - że Norwegom zostaną w grze maksymalnie trzy z pięciu zespołów (jeśli nie wydarzy się nic nieprzewidzianego i Crystal Palace utrzyma zaliczkę z Fredrikstad) oraz że ich zwycięstwa oraz remisy mają mniejszą wartość punktową niż nasze (punkty dzielą na pięć, nam na cztery), można zakładać, że ich wyprzedzenie jest kwestią bardzo krótkiego czasu.
Polska mając (ewentualnie, wciąż do rozegrania są rewanże) komplet drużyn w Lidze Konferencji, stanie się faworytem do miejsca w czołowej dwunastce. A to daje gigantyczne profity. Mistrz Polski w eliminacjach do Ligi Mistrzów 2027/28 wystartowałby od ostatniej rundy - zatem nawet w przypadku porażki, byłby pewien udziału w Lidze Europy. Zdobywca Pucharu Polski od ostatniej rundy Ligi Europy - tu zatem pewna byłaby Liga Konferencji. Wicemistrz grałby od 2. rundy el. LM, trzecia drużyna od 2. rundy el. LE, czwarta - od 2. rundy el. Ligi Konferencji.
To byłby prawdziwy "gamechanger". Pewność gry w pucharach całkowicie zmieniłby planowanie klubowych kadr. Mówił o tym w wywiadzie z Interią Piotr Obidziński, prezes Rakowa Częstochowa. - Ranking ma bezpośrednie przełożenie na możliwości rozwojowe klubu i planowanie jego strategii - jakiego zawodnika możemy pozwolić sobie zakontraktować, jak ważne jest drugie miejsce w lidze, czy jak budować systemy premiowe… To kwestia zwiększenia wartości oczekiwanej wpływów czyli zdyskontowanej prawdopodobieństwem równym jeden. Ponadto skoro wiemy, że na pewno pokażemy naszych piłkarzy w Europie, to w sposób naturalny kwoty, które będziemy w stanie przeznaczyć na transfery, będą większe. Bez gwarancji pucharów zawsze się trochę ryzykuje, ale to zawsze właśnie możliwy kłopot że można później zostać ze zbyt szeroką i drogą kadrą - snuł wizję Obidziński.
Szanse na taki scenariusz są gigantyczne, bowiem - w przypadku ostatecznego wprowadzenia czterech drużyn do LK - nawet nie miałby kto nas gonić. Nad 14. Danią mamy wyraźną przewagę, w dodatku Duńczycy w pucharach będą mieli tylko dwie lub trzy drużyny. Piętnastej Austrii też wyraźnie odjechaliśmy.
Polska znalazła się w sytuacji, w której może patrzeć tylko w górę. Wątpliwe, że nie minie Norwegów, a na horyzoncie są jeszcze Czechy (10. miejsce) i Grecja (11.). Tutaj straty są większe, ale jedni i drudzy albo już stracili część swoich drużyn, albo są o krok od utraty w walce o fazę ligową pucharów, zatem myśl o pościgu będzie uzasadniona. Przypomnijmy, że osiągnięcie dziesiątego miejsca gwarantuje krajowego mistrzowi grę w Lidze Mistrzów bez eliminacji.
Ale najpierw trzeba domknąć awans całej czwórki. Wtedy zaczną się dziać rzeczy, o których jeszcze rok temu nie mieliśmy prawa rozmyślać.
Ranking krajowy UEFA (okolice Polski):
10. Czechy 40,300 (5 drużyn w grze z 5 wystawionych do pucharów)
----
11. Grecja 36,812 (4/5)
12. Norwegia 35,287 (4/5)
----
13. Polska 35,125 (4/4)
14. Dania 33,231 (3/4)
---
15. Austria 31,450 (4/5)
---
16. Szwajcaria 30,100 (4/5)