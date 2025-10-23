Polska przed wielką szansą. Mamy cztery okazje, stawka jest ogromna

Liga Konferencji nie przynosi może ogromnych pieniędzy (w porównaniu np. z Ligą Mistrzów), nie ma też wielkiego prestiżu, ale to właśnie poprzez trzeci stopień europejskich pucharów polskie kluby mogą torować sobie drogę na piłkarskie salony.

W poprzednich rozgrywkach Legia i Jagiellonia dotarły do ćwierćfinału i m.in. dzięki temu w przyszłym sezonie będziemy mieć w eliminacjach europejskich pucharów pięć zespołów (zamiast czterech), z czego dwa w rywalizacji o Ligę Mistrzów (zamiast jednego).

Obecnie Polska zajmuje 13. miejsce w rankingu klubowym UEFA, ale cztery polskie kluby mają szansę powalczyć o znacznie więcej. Marzeniem jest wskoczenie na 10. miejsce, które zapewnia mistrzowi danego kraju bezpośredni awans do fazy ligowej Ligi Mistrzów. Na razie tę pozycję zajmują Czesi, od których Polacy mają ponad cztery punkty mniej.

W tej sytuacji bardzo ważne dla rankingu jest dzisiejsze wyjazdowe spotkanie Rakowa Częstochowa z Sigmą Ołomuniec, ale obowiązkowo punkty rankingowe powinien zdobyć także Lech Poznań. Znacznie trudniejsze zadanie czeka za to Legię Warszawa oraz Jagiellonię Białystok.

Liczę, że ta Liga Konferencji w ciągu trzech lat da nam Ligę Mistrzów. Jestem przekonany, że dzięki rankingowi, do którego punkty teraz zbieramy, zagramy w czwartej rundzie eliminacji. I wtedy do wygrania będzie już tylko jeden dwumecz

Polskie kluby grają dziś w Lidze Konferencji

W czwartek na europejskie boiska wybiegną reprezentanci czterech polskich klubów. Czekają nas mecze: RC Strasbourg - Jagiellonia Białystok (godz. 18:45), Szachtar Donieck - Legia Warszawa (18:45), Lincoln - Lech Poznań (21) i Sigma Ołomuniec - Raków Częstochowa (21). Wszystkie spotkania w kanałach sportowych Polsatu.

