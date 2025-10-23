Partner merytoryczny: Eleven Sports

Polska przed wielką szansą. Mamy cztery okazje, stawka jest ogromna

Piotr Jawor

Polskie kluby znów mają szansę awansować w rankingu krajowym UEFA, a dziś zapunktować mogą aż cztery zespoły. W Lidze Konferencji czekają nas mecze RC Strasbourg - Jagiellonia Białystok (godz. 18:45), Szachtar Donieck - Legia Warszawa (18:45), Lincoln - Lech Poznań (21) i Sigma Ołomuniec - Raków Częstochowa (21). Wszystkie spotkania w kanałach sportowych Polsatu.

Lecha Poznań czeka najłatwiejsze zadanie i powinien dołożyć kolejne punkty do rankingu UEFA
Lecha Poznań czeka najłatwiejsze zadanie i powinien dołożyć kolejne punkty do rankingu UEFA Lukasz GdakEast News

Liga Konferencji nie przynosi może ogromnych pieniędzy (w porównaniu np. z Ligą Mistrzów), nie ma też wielkiego prestiżu, ale to właśnie poprzez trzeci stopień europejskich pucharów polskie kluby mogą torować sobie drogę na piłkarskie salony.

W poprzednich rozgrywkach Legia i Jagiellonia dotarły do ćwierćfinału i m.in. dzięki temu w przyszłym sezonie będziemy mieć w eliminacjach europejskich pucharów pięć zespołów (zamiast czterech), z czego dwa w rywalizacji o Ligę Mistrzów (zamiast jednego).

Obecnie Polska zajmuje 13. miejsce w rankingu klubowym UEFA, ale cztery polskie kluby mają szansę powalczyć o znacznie więcej. Marzeniem jest wskoczenie na 10. miejsce, które zapewnia mistrzowi danego kraju bezpośredni awans do fazy ligowej Ligi Mistrzów. Na razie tę pozycję zajmują Czesi, od których Polacy mają ponad cztery punkty mniej.

W tej sytuacji bardzo ważne dla rankingu jest dzisiejsze wyjazdowe spotkanie Rakowa Częstochowa z Sigmą Ołomuniec, ale obowiązkowo punkty rankingowe powinien zdobyć także Lech Poznań. Znacznie trudniejsze zadanie czeka za to Legię Warszawa oraz Jagiellonię Białystok.

Liczę, że ta Liga Konferencji w ciągu trzech lat da nam Ligę Mistrzów. Jestem przekonany, że dzięki rankingowi, do którego punkty teraz zbieramy, zagramy w czwartej rundzie eliminacji. I wtedy do wygrania będzie już tylko jeden dwumecz
podkreśla w rozmowie z Interią Radosław Majdan, były bramkarz reprezentacji Polski.

Polskie kluby grają dziś w Lidze Konferencji

W czwartek na europejskie boiska wybiegną reprezentanci czterech polskich klubów. Czekają nas mecze: RC Strasbourg - Jagiellonia Białystok (godz. 18:45), Szachtar Donieck - Legia Warszawa (18:45), Lincoln - Lech Poznań (21) i Sigma Ołomuniec - Raków Częstochowa (21). Wszystkie spotkania w kanałach sportowych Polsatu.

Konferencja prasowa Legii Warszawa przed meczem z Szachtarem Donieck. WIDEOPolsat SportPolsat Sport
Paweł Wszołek z Legii
Paweł Wszołek z LegiiAFP
Afimico Pululu - najskuteczniejszy strzelec bieżącej edycji Ligi Konferencji.
Afimico PululuAFP
Piłkarze drużyny w niebieskich strojach świętujący wspólnie na boisku podczas meczu, widoczne emocje i radość po zdobyciu bramki, w tle trybuny z kibicami.
Lech Poznań na inaugurację Ligi Konferencji rozbił 4:1 Rapid WiedeńLukasz GdakEast News

