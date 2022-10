Polska liga idzie w dół po meczu Lecha Poznań. On sam zyskuje

Powstanie Ligi Konferencji jest niezwykle istotne dla takich krajów, jak Polska, które szanse na wystawienie reprezentanta w Lidze Mistrzów mają znikome, a w Lidze Europy - także dyskusyjne. Nie udało się do tych rozgrywek awansować żadnej polskiej ekipie startującej w Europie w tym sezonie, ani mistrzowi kraju Lechowi Poznań, ani Pogoni Szczecin, Lechii Gdańsk czy Rakowowi Częstochowa. Lech jednak przynajmniej wciąż gra w europejskich pucharach. Jest w fazie grupowej Ligi Konferencji, która pozwala zbierać punkty do rankingu i jemu, i całej polskiej piłce klubowej.

Kolejorz w fazie grupowej przegrał 3-4 z Villarreal CF, wygrał 4-1 z Austrią Wiedeń i zremisował 0-0 z Hapoel Beer Sheva. Przyznaje mu się za to punkty w myśl zasady: za wygrany mecz w fazie zasadniczej (od fazy grupowej włącznie) - 2 punkty, za remis 1 punkt. W eliminacjach punktacja jest podzielona przez 2, tj. 1 punkt za zwycięstwo i 0,5 za remis. Do tego dolicza się punkty bonusowe obliczane tak, aby zespół z fazy grupowej nie zdobył mniej punktów niż te, które występują w eliminacjach.

Z tych punktów tworzy się też ranking krajowy, który decyduje o liczbie zespołów wystawianych w każdym z pucharów i w poszczególnych jego etapach.

Suma punktów zdobytych przez dany klub przez 5 lat to jego współczynnik klubowy. Jeżeli suma ta wynosi mniej punktów niż 20 procent rankingu krajowego, wówczas to 20 procent przyznawane jest jako minimum.

Lech Poznań punktuje dla Polski

Po wygranej Lecha z Austrią Wiedeń polski ranking krajowy awansował na 27. pozycję, ale po remisie poznaniaków z Hapoel Beer Sheva znowu spadł na 28. miejsce. Mamy w tej chwili 4,250 pkt dodane do rankingu w trwającym sezonie, zatem więcej niż w sezonie 2020/2021, ale mniej niż w ubiegłym. W ostatnich pięciu latach, które są uwzględniane w rankingu, ten sezon to drugi wynik z perspektywą na bycie najlepszym. Ciążą Polsce bardzo słabiutkie sezony 2018/2019 i 2019/2020.

Polskę wyprzedziła Słowacja, która także ma jednego reprezentanta w pucharach - to grający w Lidze Konferencji Slovan Bratysława. Jest więc szansa wyprzedzić jeszcze Słowaków. Przewaga zajmujących wcześniejsze pozycje Rumunów i Węgrów nad Polską jest już spora. Nasza ligę ściga za to Azerbejdżan z pogromcą Lecha, Karabachem Agdam w Lidze Europy.

Zyskał natomiast sam Lech Poznań, który ma już 3,000 pkt do rankingu, czyli tyle, ile w udanym sezonie 2020/2021. Do klasyfikacji liczą mu się tylko trzy sezonu w pucharach - obecny, 2020/2021 z faza grupową Ligi Europy oraz 2018/2019. Dwa pozostałe bez gry w Europie dały mu zero, więc Kolejorz ma teraz 8.000 pkt w rankingu. Daje mu to 163. miejsce na kontynencie, razem z takimi ekipami jak NK Osijek, Piunik Erywań, Szachcuor Soligorsk czy Aberdeen FC.

