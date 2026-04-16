Polska czeka na rozstrzygnięcie. Dziś decydujący mecz dla rankingu UEFA

Piotr Jawor

Dziś wieczorem polskie kluby mogą mieć już całkowitą jasność. Jeśli AEK Ateny nie dokona cudu i nie odrobi straty z pierwszego spotkania ćwierćfinału Ligi Konferencji, to poznamy rozkład sił w rankingu krajowym UEFA przed kolejnym sezonem. Mecz AEK Ateny - Rayo Vallecano dziś o godz. 21, transmisja w Polsat Sport Extra 4.

Czterech piłkarzy Lecha Poznań w niebieskich koszulkach świętuje gola na tle trybun i transparentu.
Piłkarze Lecha Poznań w tym sezonie zdobyli sporo punktów do rankingu krajowego UEFALukasz GdakEast News

Polskie kluby już zakończyły udział w europejskich pucharach. Legia Warszawa Ligę Konferencji zakończyła na fazie ligowej, Jagiellonia Białystok w 1/16 finału, a Lech Poznań i Raków Częstochowa w 1/8 finału. Przez cały ten czas śledziliśmy postępy polskiej piłki w rankingu krajowym UEFA i choć cudu nie było, to sytuacja robi się coraz lepsza.

Marzeniem było wskoczenie na 10. miejsce w zestawieniu, które gwarantuje bezpośredni awans mistrzowi kraju do fazy ligowej Ligi Mistrzów. Tego zadania nie udało się wykonać, ale polskie kluby i tak podgoniły rywali.

Zobacz również:

Zawodnicy Szachtara Donieck
Liga Konferencji

Milionowa kara dla Ukraińców, złamali prawo. Komunikat tuż przed kluczowym meczem

Bartłomiej Wrzesiński
Bartłomiej Wrzesiński

Łącznie nasze zespoły zdobyły 15,750 punktu, czyli zdecydowanie najwięcej z drużyn, które znajdują się w okolicach 10. miejsca. Ogólnie lepiej punktowali tylko najwięksi europejskiej piłki, czyli Portugalczycy, Francuzi, Niemcy, Hiszpanie, Włosi i Anglicy. Dzięki temu Polska zajmuje 12. miejsce i jeśli nasze kluby powtórzyłyby podobny sezon, to pierwsza dziesiątka stanie przed nimi otworem.

Na razie 10. miejsce zajmują Czesi, którzy już nie zwiększą przewagi nad Polakami (obecnie wynosi ona 1,775 punktu, a wszystkie czeskie zespoły już odpadły). Z kolei tuż nad nami znajdują się Grecy, którzy mają 1,262 punktu więcej, ale ciągle są w grze.

Wiele jednak wskazuje, że dziś zbieranie punktów przez nich także się zakończy, bo AEK w pierwszym spotkaniu przegrał na wyjeździe z Rayo Vallecano 0:3 i jeśli dziś odpadnie, to układ sił przed przyszłosezonową walkę o pierwszą dziesiątkę będzie jasny.

AEK Ateny - Rayo Vallecano. Gdzie i kiedy oglądać mecz?

Dziś rewanżowe spotkanie ćwierćfinału Ligi Konferencji AEK Ateny - Rayo Vallecano. Początek o godz. 21, transmisja w Polsat Sport Extra 4.

Piłkarz w niebieskim stroju drużyny Lech Poznań prowadzi piłkę po murawie podczas meczu piłkarskiego, w tle widoczni inni zawodnicy oraz trybuny z kibicami.
Mikael Ishak, Lech PoznańMonika WantołaINTERIA.PL
Piłkarz w żółto-czerwonej koszulce drużyny Jagiellonia Białystok stoi na murawie boiska podczas meczu piłki nożnej, w tle widoczni są inni zawodnicy i rozmyta publiczność na trybunach.
Afimico PululuMichal Janek/REPORTEREast News
Bartosz Kapustka
Bartosz KapustkaFoto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP
Alicja Grabka: Dostałyśmy ogromną lekcję siatkówkiPolsat Sport

