Polska czeka na rozstrzygnięcie. Dziś decydujący mecz dla rankingu UEFA

Polskie kluby już zakończyły udział w europejskich pucharach. Legia Warszawa Ligę Konferencji zakończyła na fazie ligowej, Jagiellonia Białystok w 1/16 finału, a Lech Poznań i Raków Częstochowa w 1/8 finału. Przez cały ten czas śledziliśmy postępy polskiej piłki w rankingu krajowym UEFA i choć cudu nie było, to sytuacja robi się coraz lepsza.

Marzeniem było wskoczenie na 10. miejsce w zestawieniu, które gwarantuje bezpośredni awans mistrzowi kraju do fazy ligowej Ligi Mistrzów. Tego zadania nie udało się wykonać, ale polskie kluby i tak podgoniły rywali.

Łącznie nasze zespoły zdobyły 15,750 punktu, czyli zdecydowanie najwięcej z drużyn, które znajdują się w okolicach 10. miejsca. Ogólnie lepiej punktowali tylko najwięksi europejskiej piłki, czyli Portugalczycy, Francuzi, Niemcy, Hiszpanie, Włosi i Anglicy. Dzięki temu Polska zajmuje 12. miejsce i jeśli nasze kluby powtórzyłyby podobny sezon, to pierwsza dziesiątka stanie przed nimi otworem.

Na razie 10. miejsce zajmują Czesi, którzy już nie zwiększą przewagi nad Polakami (obecnie wynosi ona 1,775 punktu, a wszystkie czeskie zespoły już odpadły). Z kolei tuż nad nami znajdują się Grecy, którzy mają 1,262 punktu więcej, ale ciągle są w grze.

Wiele jednak wskazuje, że dziś zbieranie punktów przez nich także się zakończy, bo AEK w pierwszym spotkaniu przegrał na wyjeździe z Rayo Vallecano 0:3 i jeśli dziś odpadnie, to układ sił przed przyszłosezonową walkę o pierwszą dziesiątkę będzie jasny.

AEK Ateny - Rayo Vallecano. Gdzie i kiedy oglądać mecz?

Dziś rewanżowe spotkanie ćwierćfinału Ligi Konferencji AEK Ateny - Rayo Vallecano. Początek o godz. 21, transmisja w Polsat Sport Extra 4.

Mikael Ishak, Lech Poznań

Afimico Pululu

Bartosz Kapustka

