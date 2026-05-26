Polsat Sport Premium 1 i Polsat Box Go pokażą finał Ligi Konferencji UEFA

Mecz z udziałem Crystal Palace i Rayo Vallecano wieńczy piąty sezon w historii dynamicznie rozwijającej się Ligi Konferencji UEFA. Jednocześnie jest to drugi z rzędu finał tych rozgrywek, w którym spotykają się przedstawiciele lig hiszpańskiej oraz angielskiej. W 2025 roku we Wrocławiu wygrała londyńska Chelsea, która pokonała Real Betis.

Wcześniejsi zwycięzcy to Olympiacos (2024), West Ham (2023) oraz Roma (2022). Crystal Palace może więc stać się trzecim angielskim triumfatorem Ligi Konferencji UEFA, a Rayo Vallecano chce przejść do historii jako pierwszy hiszpański posiadacz pucharu tych rozgrywek. Kolejną ciekawostką budująca zainteresowanie tegorocznym finałem w Lipsku jest fakt, że jego uczestnicy jeszcze nigdy nie rozegrali ze sobą meczu i dla obydwu klubów to debiut w finale europejskich pucharów!

Crystal Palace - Rayo Vallecano w finale Ligi Konferencji UEFA

Triumfator Ligi Konferencji UEFA oprócz ważącego 11 kilogramów i wysokiego na blisko 60 cm pucharu, zyskuje też liczoną w milionach euro nagrodę pieniężną oraz awans do Ligi Europy UEFA. Stawka jest więc niezwykle prestiżowa. W atmosferę godną finału polskich widzów wprowadzi specjalny program studyjny, który w Polsacie Sport Premium 1 wystartuje już o godzinie 19:00.

W nim gośćmi Przemysława Iwańczyka będą Piotr Urban, Adam Targowski, Roman Kołtoń i Tomasz Hajto. Oprócz dyskusji o drodze przebytej przez finalistów do najważniejszego meczu tego sezonu, kibice zobaczą również interaktywną analizę taktyczną prezentującą atuty obydwu drużyn.

Nie zabraknie także przeglądu najnowszych informacji z obozów Crystal Palace i Rayo Vallecano. Startujący o godzinie 20:50 mecz bezpośrednio z trybun stadionu w Lipsku skomentują Bożydar Iwanow oraz Sebastian Chabiniak. Po jego zakończeniu eksperci w studiu omówią kluczowe fragmenty spotkania, a widzowie wysłuchają wywiadów z piłkarzami. Piłkarski wieczór o godzinie 23:55 zakończy obszerny skrót spotkania finałowego.

Liga Europy i Liga Konferencji UEFA aż do 2031 roku w Grupie Polsat Plus

Grupa Polsat Plus wygrała przetarg na wyłączne prawa do pokazywania rozgrywek Ligi Europy UEFA oraz Ligi Konferencji UEFA do sezonu 2030/2031 włącznie. Są to jedyne rozgrywki klubowe, w których udział mają zagwarantowane polskie drużyny. Transmisje meczowe dostępne są w kanałach Polsat Sport Premium oraz w streamingu Polsat Box Go, w tym na urządzeniach mobilnych. Skróty wszystkich spotkań oraz najciekawsze akcje oglądać można także na Polsatsport.pl oraz w social mediach i serwisie YouTube.

