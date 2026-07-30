Polak bohaterem, gol w 122. minucie. Słoweńcy upokorzeni w domu

W środowy wieczór polscy kibice przeżywali trudne chwile. Lech Poznań przystępował do rewanżowego meczu z Aarhus z zaliczką trzech goli. Co więcej, rewanż odbywał się w Poznaniu. Właściwie wszystko wskazywało na to, że Lech ze spokojem powinien zapewnić sobie awans.

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Tak się jednak nie stało. Mistrzowie Danii upokorzyli "Kolejorza" przed ich własnymi kibicami. W regulaminowym czasie gry wygrali 3:0, w dogrywce oba zespoły strzeliły po golu. Dotarliśmy więc do rzutów karnych. W tych więcej spokoju mieli goście i to oni awansowali do kolejnej rundy.

Michał Przybylski bohaterem. Dał rzuty karne

Coś podobnego przeżyli piłkarze słoweńskiego Koper. Ci mierzyli się z NSI Runavik. W pierwszym wyjazdowym meczu wygrali 2:0 i wydawało się, że awans musi być formalnością. Tak się jednak nie stało. Goście z Wysp Owczych w regulaminowym czasie gry wygrali 2:0.

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W dogrywce oba zespoły strzeliły po jednym golu, ale z polskiej perspektywy najważniejsze jest to, co wydarzyło się w 122. minucie. Właśnie wtedy bowiem fenomenalnie zachował się Michał Przybylski, który swoim trafieniem głową dał drużynie wymarzoną serię rzutów karnych na Słowenii.

W tych więcej spokoju zachowali goście, choć to oni zaczęli źle. Ostatecznie jednak zespół z Wysp Owczych wygrał tę wojnę nerwów 4:3 i to ekipa gości zapewniła sobie awans do trzeciej rundy Ligi Konferencji Europy. Bohaterem bez wątpienia został były młodzieżowy reprezentant Polski.

Lech Poznań po rzutach karnych z Aarhus Lukasz Gdak East News





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