Polak błysnął w Europie. Dublet w ważnym meczu, przypomniał o sobie Probierzowi

Mariusz Stępiński po wyjeździe z kraju w 2016 roku niemal co sezon zmienia barwy klubowe. Polak bronił już barw takich drużyn jak: Chievo Verona, Hellas Verona, Lecce czy Aris Limassol. Obecnie napastnik dalej biega po cypryjskich boiskach i zdobywa bramki dla Omonii Nikozja. W kraju tym nasz rodak nie jest anonimowy. Niedawno sięgał zresztą po mistrzostwo oraz superpuchar. Teraz z ekipą ze stolicy celuje w europejskie puchary. Podopieczni Valdasa Dambrauskasa dostali się do ostatniej rundy eliminacji do Ligi Konferencji i w dwumeczu o przepustkę do gry na Starym Kontynencie mierzą się z Zirą.

Reklama