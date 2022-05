Polacy walczą o finały europejskich rozgrywek! Znamy składy

W wyjściowym składzie Romy mamy dzisiaj Nicolę Zalewskiego, który jest w świetnej formie w ostatnich tygodniach. Polak niedawno został wybrany piłkarzem miesiąca Romy. Złożyła się na to chociażby asysta w pierwszym meczu półfinałowym Ligi Europy. Na King Power Stadion Zalewski kapitalnie dograł do Lorenzo Pellegriniego, który wyprowadził drużynę z Wiecznego Miasta na prowadzenie. Ostatecznie pierwszy mecz zakończył się wynikiem 1-1.

Półfinały Ligi Europy i Ligi Konferencji. Zalewski w pierwszym składzie, Milik na ławce

W drugim z półfinałów Ligi Konferencji Marsylia będzie odrabiać straty z Rotterdamu. Na ławce rezerwowych gospodarzy zacznie ten mecz Arkadiusz Milik, który również z ławki pojawił się w pierwszym starciu między tymi zespołami. Awans w obu meczach jest sprawą otwartą, wciąż jest więc szansa, że w finale rozgrywek w Tiranie obejrzymy "polski" mecz.

AS Roma - Leicester City

Roma: Rui Patricio - Ibanez, Smalling, Mancini, Karsdorp, Cristante, Sergio, Pellegrini, Zalewski, Abraham

Leicester: Schmeichel - Ricardo, Evans, Fofana, Justin, Tielemans, Dewsbury-Hall, Maddison, Lookman, Barnes, Vardy

Olympique Marsylia - Feyenoord Rotterdam

OM: Mandanda - Saliba, Kamara, Peres, Rongier, Gueye, Guendouzi, Gerson, Harit, Payet, Dieng

Feyenoord: Marciano - Geertruida, Trauner, Senesi, Malacia, Aursnes, Kokcu, Til, Nelson, Dessers, Sinisterra

W Lidze Europy również na ławce we Frankfurcie mecz zaczyna Łukasz Fabiański. To oczywiście nie dziwi, bo w tym sezonie David Moyes zdecydował się na sztywny podział - Polak broni w lidze, a w rozgrywkach pucharowych między słupkami pojawia się Alphonse Areola. jedynym mecze bez polskiego wątku jest Rangers - Lipsk. Co prawda w kadrze szkockiej drużyny jest sprowadzony zimą Mateusz Żukowski, ale Polak jak na razie wdraża się do drużyny - wystąpił tylko w jednym meczu Pucharu Szkocji.

Eintracht Frankfurt - West Ham United

Eintracht: Trapp - Ndicka, Sow, Kostić, Hinteregger, Kamada, Rode, Borre, Hauge, Tuta, Knauff

West Ham: Areola - Coufal, Zouma, Dawson, Cresswell, Rice, Soucek, Bowen, Lanzini, Fornals, Antonio

Rangers - RB Lipsk

Rangers: McGregor - Tavernier, Goldson, Bassey, Barisic, Lundstram, Jack, Kamara, Wright, Aribo, Kent

Lipsk: Gulacsi - Angelino, Orban, Poulsen, Klostermann, Nkunku, Olmo, Laimer, Gvardiol, Henrichs, Kampl