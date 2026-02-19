Polacy nie odpuszczają Europie. Ranking drgnął, ale mogło być znacznie lepiej

Piotr Jawor

Lech Poznań pokonał KuPS 2:0, a Jagiellonia Białystok przegrała z Fiorentiną 0:3 w pierwszych spotkaniach 1/16 finału Ligi Konferencji. Dzięki przeciętnym występom klubów z Grecji i Czech, Polacy zyskali względem największych konkurentów w rankingu krajowym UEFA, ale w takim tempie upragnionego 10. miejsca na pewno nie uda się uzyskać.

Grupa piłkarzy w żółto-czerwonych strojach idzie po murawie, część zawodników otulona ciemnymi kocami. W tle trybuny z żółtymi krzesełkami oraz rozmyta publiczność.
Piłkarze Jagiellonii przegrali z Fiorentiną i nie dołożyli punktów do rankingu krajowego UEFA Fot. Maciej Gilewski / 058sport.plNewspix.pl

Jeszcze przed spotkaniami 1/16 finału Ligi Konferencji i Ligi Europy było wiadomo, że w czwartkowy wieczór miejsce Polaków w rankingu krajowym UEFA nie zmieni się. Nasze zespoły są na 12. pozycji i gonią Greków oraz przede wszystkim Czechów. Wskoczenie na 10. miejsce dałoby bowiem mistrzowi Polski awans do fazy ligowej Ligi Mistrzów bez eliminacji w sezonie 2027/2028. Wygrana Lecha i porażka Jagiellonii sprawiły jednak, że Polacy wykonali tylko niewielki krok w tym kierunku.

Łukasz Żurek
Obiecująco zrobiło się po spotkaniu mistrzów Polski. Lech pokonał na wyjeździe fiński KuPS 2:0, grecki PAOK Saloniki w Lidze Europy przegrał z Celtą Vigo (1:2), a czeska Sigma Ołomuniec w Lidze Konferencji zremisowała z FC Lausanne-Sport (1:1). Taki układ wyników sprawił, że strata do Greków zmniejszyła się do 1,2 punktu (wcześniej wynosiła 1,7), a do Czechów do 2,3 (wcześniej 2,6). Wieczorne spotkania jednak znów skomplikowały sytuację Polaków.

Rywale podzielili się punktami, Jagiellonia z pustymi rękami

Przede wszystkim Jagiellonia Białystok nie dała rady Fiorentinie (0:3), więc Polacy nie powiększyli swojego dorobku. Zapunktowali za to zarówno Grecy, jak i Czesi, bo Panathinaikos Ateny zremisował w Lidze Europy z Viktorią Pilzno 2:2. Efekt? Obecnie Polska w rankingu krajowym UEFA ma 45,125 punktu i do Greków traci 1,387 punktu, a do Czechów 2,5 punktu.

Okazja do kolejnej zdobyczy już za tydzień, gdy zespoły rozegrają spotkania rewanżowe. Przypomnijmy, że w 1/8 finału Ligi Konferencji do gry wejdzie również Raków Częstochowa. Trzy zespoły w europejskich pucharach ciągle mają także Czesi, a Grecy - cztery.

PJ

Czterech piłkarzy drużyny w niebieskich koszulkach cieszy się na boisku, w tle tłum kibiców i widoczne barwy klubowe, piłkarze kierują się razem w stronę aparatu w atmosferze radości.
Lech PoznańLukasz GdakEast News
Mężczyzna w czarnej kamizelce i jasnych dżinsach idzie po stadionie, w tle widoczne puste krzesełka w kolorach czerwonym i niebieskim.
Adrian SiemieniecGrzegorz Wajda/REPORTER East News
Piłkarz w żółto-czerwonej koszulce drużyny Jagiellonia Białystok stoi na murawie boiska podczas meczu piłki nożnej, w tle widoczni są inni zawodnicy i rozmyta publiczność na trybunach.
Afimico PululuMichal Janek/REPORTEREast News
