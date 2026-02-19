Jeszcze przed spotkaniami 1/16 finału Ligi Konferencji i Ligi Europy było wiadomo, że w czwartkowy wieczór miejsce Polaków w rankingu krajowym UEFA nie zmieni się. Nasze zespoły są na 12. pozycji i gonią Greków oraz przede wszystkim Czechów. Wskoczenie na 10. miejsce dałoby bowiem mistrzowi Polski awans do fazy ligowej Ligi Mistrzów bez eliminacji w sezonie 2027/2028. Wygrana Lecha i porażka Jagiellonii sprawiły jednak, że Polacy wykonali tylko niewielki krok w tym kierunku.

Obiecująco zrobiło się po spotkaniu mistrzów Polski. Lech pokonał na wyjeździe fiński KuPS 2:0, grecki PAOK Saloniki w Lidze Europy przegrał z Celtą Vigo (1:2), a czeska Sigma Ołomuniec w Lidze Konferencji zremisowała z FC Lausanne-Sport (1:1). Taki układ wyników sprawił, że strata do Greków zmniejszyła się do 1,2 punktu (wcześniej wynosiła 1,7), a do Czechów do 2,3 (wcześniej 2,6). Wieczorne spotkania jednak znów skomplikowały sytuację Polaków.

Rywale podzielili się punktami, Jagiellonia z pustymi rękami

Przede wszystkim Jagiellonia Białystok nie dała rady Fiorentinie (0:3), więc Polacy nie powiększyli swojego dorobku. Zapunktowali za to zarówno Grecy, jak i Czesi, bo Panathinaikos Ateny zremisował w Lidze Europy z Viktorią Pilzno 2:2. Efekt? Obecnie Polska w rankingu krajowym UEFA ma 45,125 punktu i do Greków traci 1,387 punktu, a do Czechów 2,5 punktu.

Okazja do kolejnej zdobyczy już za tydzień, gdy zespoły rozegrają spotkania rewanżowe. Przypomnijmy, że w 1/8 finału Ligi Konferencji do gry wejdzie również Raków Częstochowa. Trzy zespoły w europejskich pucharach ciągle mają także Czesi, a Grecy - cztery.

