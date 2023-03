Pokpili sprawę. Cudowny gol zatrzymał rywali Lecha Poznań

Hiszpański zespół Villarreal CF grał w fazie grupowej Ligi Konferencji z Lechem Poznań . Najpierw po szalonym meczu w Sewilli wygrał z nim 4-3, ale potem w Poznaniu został zmiażdżony przez Lecha aż 0-3 . To oznaczało awans i lechitów, i zespołu z Hiszpanii.

Wielu używało wówczas argumentu, że Villarreal w rozgrywkach Ligi Konferencji wystawił drugi skład, bo to nie Liga Mistrzów, w której odnosił sukcesy w poprzednim sezonie. Ten skład Villarreal nie poradził sobie z Lechem Poznań, za to znacznie skuteczniej grał w Belgii z Anderlechtem. Belgijski zespół, który do 1/8 finału wszedł z wielkimi problemami i dopiero po rzutach karnych z bułgarskim Łudogorcem Razrad, długo był bezradny w starciu z Villarreal, który wbił mu gola w pierwszej połowie - jego autorem był Manu Trigueros.