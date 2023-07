Pogromcy Lecha zastąpią wielki klub w europejskich pucharach

Turyński zespół zakończył rozgrywki włoskiej ekstraklasy w ubiegłym sezonie na siódmej pozycji, co oznaczało awans do czwartej, ostatniej rundy eliminacji Ligi Konferencji. Fiorentina zajęła w Serie A ósme miejsce i to właśnie ten zespół - zamiast Juventusu - zagra o awans do fazy grupowej LK.