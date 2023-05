Pogromcy Lecha w finale Ligi Konferencji. Decydujący gol w 129. minucie

Mecz FC Basel z Fiorentiną potrzebował nieco czasu, by się rozkręcić. Sygnał do ataku dla włoskiego zespołu dał Nicolas Gonzalez, którego strzał w 31. minucie nieznacznie minął słupek. Argentyńczyk nie zatrzymywał się i 240 sekund później wyprowadził swój zespół na prowadzenie, odrabiając straty z pierwszej rywalizacji (0:1). Świetnie wyszedł do główki po rzucie rożnym, nie będąc krytym przez nikogo. Po chwili również głową szczęścia spróbował Giacomo Bonaventura, ale trafił w golkipera.