Pogromcy Lecha się nie popisali. Nie wykorzystali wielkiej szansy w pucharach

Męczarnie Spartaka Trnava, pogromców Lecha Poznań

Ekipa z Ukrainy miała bardzo utrudnione zadanie, bo już od 5. minuty grała w dziesiątkę, po czerwonej kartce dla Eduarda Sarapiy'ego. Mimo to, słowacki zespół męczył się przez całą pierwszą połowę, nie mogąc do przerwy trafić do siatki.