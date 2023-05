Pogromcy Lecha Poznań na kolanach. Pogrążył ich gol w doliczonym czasie

W 25. minucie padł jedyny gol przed zmianą stron , a jego autorem był Arthur Cabral . Brazylijczyk zdobył gola przeciwko swojej byłej drużynie - w barwach klubu z Bazylei występował w latach 2020-2022. W międzyczasie udał się na wypożyczenie do Palmeiras .

Fiorentina straciła prowadzenie. Trudna sytuacja przed rewanżem

Po zmianie stron piłkarze FC Basel starali się odrobić straty, ale mieli duży problem ze stworzeniem sobie jakiejkolwiek sytuacji. To raczej gospodarze prowadzili grę i byli bliżsi podwyższenia swojego prowadzenia.

Niewiele wskazywało więc na to, co wydarzyło się w 71. minucie. Zaledwie 19-letni Andy Diouf przeprowadził znakomitą indywidualną akcję zakończoną strzałem na bramkę Pietro Terracciano. Uderzenie nie było bardzo silne, ale na tyle precyzyjne, że golkiper gospodarzy nie był w stanie odbić piłki. W ten sposób doszło do wyrównania.