Pogoń Szczecin odbije się od ściany. Jest decyzja z Belfastu

Pogoń Szczecin została dotkliwie ukarana przez UEFA za wydarzenia w trakcie obu meczów z Brøndby IF rozgrywanych w drugiej rundzie eliminacji Ligi Konferencji Europy. Szczeciński klub został ukarany zarówno za incydenty, do których doszło w Szczecinie, jak i za te, które miały miejsce w stolicy Danii. Łączna kwota, której zapłaty wymaga federacja, to 97,5 tysiąca euro. Na tę suma składa się kilka elementów. Najwyżej w taryfikatorze wycenione zostało użycie przez kibiców pirotechniki - 67,5 tysiąca euro. Kolejne 10 tysięcy euro kary zostało przyznane za wulgarne hasło, które pojawiło się w sektorze ultras szczecińskiego stadionu: "Broendby - childfu****s". To nawiązanie do wyroku za pedofilię, który odsiaduje jeden z liderów chuliganów duńskiego klubu. UEFA nie akceptuje jednak takich form wyrazu sprzeciwu wobec przestępstw.