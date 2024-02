Piłkarz Legii zawiódł, a po meczu zaskoczył. "Głupio to teraz mówić"

Legia Warszawa w pierwszym meczu z Molde FK szybko straciła trzy bramki, ale po zmianie stron zdołała nieco zniwelować straty i ostatecznie przegrała 2:3 . W perspektywie rewanżu na własnym stadionie taki wynik dawał nadzieję na odwrócenie losów rywalizacji i wywalczenie awansu do 1/8 finału Ligi Konferencji , jednak piłkarze Legii szybko zostali sprowadzeni na ziemię.

"Dotknąłem piłkę przy pierwszym golu, był to mój błąd . Zaatakowałem piłkę lewą nogą, powinienem prawą. Trąciłem piłkę, a ta później odbiła się od przeciwnika. On też był zaskoczony, ale wykorzystał tę sytuację. Fredrik Gulbrandsen dobrze odnalazł się w polu karnym" - mówił cytowany przez legia.com.

Radovan Pankov wypalił po meczu. "Nie czułem, że są od nas mocniejsi"

Pankov zauważył, że w obu spotkaniach piłkarze Legii popełniali zbyt dużo indywidualnych błędów, przez co dwumecz skończył się wynikiem 6:2 dla Molde. I zaskoczył, bo jego zdaniem "Wojskowi" byli drużyną na podobnym poziomie co rywal z Norwegii.

Głupio to teraz mówić, ale nie czułem, że są od nas mocniejsi. Czułem, że jesteśmy na podobnym poziomie. Za dużo było błędów indywidualnych. Musimy wyczyścić swoje głowy i skupić się na lidze, która wciąż jest do wygrania

Serb nie przebierał w słowach i wprost przyznał, że utrata trzech bramek to "wstyd". Według 28-latka Legia mogła odpowiedzieć trafieniami, ale tego nie zrobiła, ponieważ "czasem zabrakło szczęścia, by wrócić do gry".