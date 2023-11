Piłkarz Legii stanie przed holenderskim sądem. Klub skomentował sytuację

Pankov, obok Josue , był jednym z dwóch zawodników zatrzymanych przez policję po meczu. Piłkarzom nakazano opuścić klubowy autobus. Następnie zostali przewiezieni na komisariat. Obaj nie wrócili do Warszawy razem z drużyną, gdyż spędzili kilkanaście godzin w areszcie. Nie podjęto jeszcze decyzji, czy Portugalczyk również będzie musiał zjawić się w Holandii ponownie.

Piłkarzy Legii podejrzewa się o spowodowanie obrażeń ciała osób klubowego personelu w stopniu wymagającym opieki medycznej . Zawodnikom zakazano opuszczać stadion po meczu, uzasadniając to względami bezpieczeństwa i zagrożeniem ze strony opuszczających trybuny kibiców Legii. Część piłkarzy i członków sztabu polskiego klubu była już w autokarze, więc drużyna została rozdzielona. Zdecydowana postawa holenderskiej ochrony i policji doprowadziły do eskalacji napięcia, m.in. poturbowany przez policję został prezes Legii Dariusz Mioduski , który ocenił później, że funkcjonariusze przekroczyli uprawnienia, a całą sprawę ocenił za "absolutny skandal".

"Postępowanie jest odroczone do nowego roku i ten fakt też wskazuje na to, że skala całej sprawy nie jest nadzwyczajnie poważna. Na miejscu działa wynajęty przez nas holenderski prawnik, wysokiej klasy specjalista, który współpracuje z działem prawnym klubu. To ten sam adwokat, który był w Alkmaar przy okazji październikowych wydarzeń" - powiedział Zasławski, cytowany przez TVP Sport.