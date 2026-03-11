To już kolejny sezon, gdy widzowie sportowych kanałów Polsatu mogą oglądać dwa polskie kluby w fazie pucharowej Ligi Konferencji UEFA . Polscy kibice liczą, że Lech i Raków w tym roku poradzą sobie jeszcze lepiej niż Legia i Jagiellonia, które w poprzednim sezonie dotarły aż do ćwierćfinału. Wielkie emocje czekają fanów także w Lidze Europy UEFA, gdzie dojdzie m.in. do starcia Łukasza Skorupskiego z Jan Ziółkowskim . Pierwsze mecze 1/8 finału europejskich pucharów zaplanowane są na 12 marca, a rewanże odbędą się 19 marca.

Raków Częstochowa pewnie awansował do 1/8 finału Ligi Konferencji UEFA. Jako jeden z najwyżej notowanych zespołów po rundzie jesiennej, w swoim pierwszym meczu wiosennym zmierzy się z pogromcą Jagiellonii Białystok, czyli włoską Fiorentiną. Częstochowianie mogą więc wziąć symboliczny rewanż na ekipie z Florencji za wyeliminowanie Białostoczan. Z kolei Lech Poznań o awans do ćwierćfinału powalczy z Szachtarem Donieck. Jeśli kluby z Poznania i Częstochowy pomyślnie przejdą przez 1/8 i 1/4 finału Conference League, to możliwe jest polskie starcie o finał tych rozgrywek. Wielkie emocje czekają również w Lidze Europy UEFA, gdzie wiosną zagra aż sześciu reprezentantów Polski. Dwóch z nich - Łukasz Skorupski z Bolonii i Jan Ziółkowski z Romy - skonfrontuje się ze sobą już w 1/8 finału. Polski duet z FC Porto czyli Jan Bednarek i Jakub Kiwior w drodze do ćwierćfinału zmierzy się z VfB Stuttgart. Z kolei Karol Świderski i jego Panathinaikos Ateny zagrają z ubiegłorocznym finalistą Ligi Konferencji czyli Betisem Sevilla, a Matty Cash w barwach Aston Villi sprawdzi siłę francuskiego Lille. Przedmeczowe studio w czwartek 12 marca ruszy już o godzinie 17:00 w Polsacie Sport 1 i nadającym bez reklam Polsacie Sport Premium 1. Gośćmi Jerzego Mielewskiego będą eksperci Tomasz Hajto, Roman Kołtoń, Paweł Gołaszewski i Tomasz Kupisz. W programie oprócz drobiazgowych analiz, dociekliwych dyskusji i najświeższych informacji, nie zabraknie także łączeń z mobilnym studiem na stadionie Lecha Poznań. W nim Przemysław Iwańczyk porozmawia m.in. z żywą legendą klubu ze stolicy Wielkopolski, Jarosławem Araszkiewiczem oraz Radosławem Nawrotem czyli dziennikarzem specjalizującym się w sprawach związanych z "Kolejorzem". O wywiady reporterskie w Poznaniu zadba Paulina Czarnota-Bojarska, a we Florencji Igor Marczak.