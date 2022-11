Piękne słowa trenera Lecha po sukcesie. "Napisaliśmy podwójną historię'

John van den Brom: Oni mieli prawie cały czas piłkę

- Jestem podekscytowany tym meczem i tym, co zrobiliśmy. Wczoraj rozmawialiśmy o tym, że w Poznaniu żyje się historycznymi meczami Lecha w pucharach. Dzisiaj na ostatnim spotkaniu z zespołem przed meczem to były moje pierwsze słowa: Ok, chłopaki, piszemy dziś historię! - mówił po spotkaniu trener Lecha John van den Brom. - Bardzo tego chcieliśmy i myślę, że to coś wielkiego dla klubu, drużyny, kibiców, ale także i polskiej piłki. Tego, że weszliśmy do kolejnej rundy. Nie wiem jeszcze teraz, kiedy zagramy, czy w lutym, czy w marcu, ale to wielka rzecz, że tam jesteśmy. Zespół pokazał dziś świetną dyspozycję, a było trochę trudno, bo Villareal miał wiele jakości. Często byli przy piłce, mieli ją prawie cały czas. My jednak kreowaliśmy sytuacje w ataku, zdobyliśmy piękne bramki, a w drugiej oni już nie mieli sytuacji.