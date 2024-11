Dla Raczkowskiego będzie to pierwsze europejskie spotkanie w tym sezonie, nie licząc poprowadzenia starcia eliminacyjnego właśnie do Ligi Konferencji pomiędzy tureckim Basaksehirem a gruzińską Iberią 1999.

Trzeci mecz Pawła Raczkowskiego w karierze w Lidze Konferencji

W karierze poprowadził cztery mecze Ligi Mistrzów, ale ostatnie w 2020 roku. Do tego doszły aż 22 konfrontacje w Lidze Europy, choć w poprzednim sezonie w tej rubryce także widniało zero. W kampanii 2023/24 Raczkowski gwizdał dwa razy w fazie grupowej Conference - Dinamo i Astanie (21 września 2023 r.) oraz Lugano i Besiktasowi (14 grudnia).

- Jeżeli sędziowie uznali, że to DOGSO (pozbawienie bramki lub realnej szansy na zdobycie bramki - red.) to i tak nie można było tu pokazać czerwonej kartki. Jak widzimy, spalony nie zaistniał, czyli korzyść zastosowała przez arbitra została "skonsumowana", bo Kossidis oddaje strzał na bramkę. Skoro korzyść została skonsumowana, to w przypadku DOGSO mówimy o zejściu piętro niżej z karą indywidualną, bo to nie pozbawienie realnej szansy na bramkę, lecz próba pozbawienia. To największy błąd, że sędziowie nie zaczęli od spalonego. Ja tu DOGSO nie widzę - argumentował na antenie Canal+ Sport.