Paweł Raczkowski został nominowany przez UEFA na sędziego meczu PAOK Saloniki - FC Kopenhaga. Spotkanie zostanie rozegrane w czwartek 4 listopada o godzinie 21:00. Raczkowskiego asystować będą Radosław Siejka i Adam Kupsik. Funkcję arbitra technicznego pełnić będzie Piotr Lasyk, a pracę sędziów oceniać będzie irlandzki obserwator Gerard Perry.

Paweł Raczkowski to międzynarodowy sędzia, który regularnie otrzymuje nominacje od UEFA. W trwającym sezonie 38-letni arbiter prowadził już jeden mecz Ligi Europy, a do tego poprowadził 8 spotkań PKO Ekstraklasy. Raczkowski na swoim koncie ma łącznie 19 spotkań Ligi Europy i cztery Ligi Mistrzów, a zatem jego doświadczenie na arenie międzynarodowej jest spore. Oczywiście do tego należy doliczyć wszystkie spotkania kwalifikacyjne do europejskich pucharów oraz liczne mecze międzypaństwowe.

W pierwszym spotkaniu pomiędzy tymi drużynami, PAOK wygrał z Kopenhagą 2-1. Po trzech kolejkach PAOK Saloniki jest liderem grupy F z dorobkiem siedmiu punktów. Tuż za nimi znajduje się FC Kopenhaga z jednym mniej punktem na koncie. Slovan Bratysława ma cztery "oczka" na koncie, a z zerowym dorobkiem stawkę zamyka Lincoln Red Imps.