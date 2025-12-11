Do końca zmagań w fazie ligowej Ligi Konferencji pozostały już tylko dwie kolejki, które zaplanowano na grudzień. W grze o awans do kolejnej fazy wciąż znajdują się cztery polskie kluby. Najlepiej prezentuje się sytuacja Rakowa Częstochowa oraz Jagiellonii Białystok. Oba te zespoły mają na koncie po osiem punktów, dzięki czemu przed piątą serią spotkań plasowały się kolejno na szóstym oraz dziewiątym miejscu w tabeli.

Po wygranej 2:0 z Lausanne-Sport znacznie zmieniło się położenie Lecha Poznań. Mistrzowie Polski w fazie ligowej Ligi Konferencji dotychczas zgromadzili sześć punktów, co przekłada się na 16. lokatę. Największy problem zdecydowanie ma dopiero 28. w tabeli Legia Warszawa. Zdobywca Pucharu Polski w tym sezonie Ligi Konferencji wygrał tylko jedno spotkanie i przed czwartkowym meczem w Armenii znajdował się tuż nad przepaścią.

Faza ligowa Ligi Konferencji składa się z 36 drużyn. Każda z nich ma do rozegrania łącznie sześć spotkań. Drużyny z miejsc 1-8 na koniec rywalizacji awansują do 1/8 finału. Zespoły z lokat 9-24 o awans do kolejnej fazy powalczą w fazie play-off. Najsłabsze 12 drużyn w grudniu pożegna się z dalszą rywalizacją w europejskich pucharach.

Legia wyruszając na spotkanie z Noah Erewan musiała bezwzględnie wygrać, by pozostać w grze o fazę pucharową Ligi Konferencji. Zapowiadało się cudownie, "Wojskowi" szybko wyszli na prowadzenie po golu Milety Rajovicia. Druga połowa przywróciła jednak dawne demony. Drużyna z Armenii dwukrotnie skarciła defensywę Legii i ostatecznie wygrała z warszawskim klubem 2:1.

Jagiellonia Białystok w tej edycji Ligi Konferencji nie zaznała jeszcze goryczy porażki. Starcie z Rayo Vallecano polski zespół rozpoczął fatalnie, tracąc gola już w 6. minucie. Z biegiem czasu jednak "Jaga" doszła do głosu wyrównując tuż przed przerwą. Po golu Jesusa Imaza polski zespół nie poszedł za ciosem, za co został skarcony nieprawdopodobnym golem z dystansu. Jagiellonia przegrała 1:2 z Rayo Vallecano i zakończyła imponującą serię spotkań bez porażki w Lidze Konferencji.

Raków Częstochowa ponownie nie zawiódł i solidnie pracuje na miano najlepszego polskiego zespołu w Lidze Konferencji. Wicemistrzowie Polski w starciu ze Zrijnskim Mostar znacznie przeważali, lecz mieli spore problemy ze strzeleniem gola. Ta sztuka udała się tuż przed przerwą, gdy rzut karny wykorzystał niezawodny Jonatan Braut Brunes. Raków wygrał 1:0 i zrobił bardzo duży krok, by zakończyć fazę ligową Ligi Konferencji nawet w gronie TOP8.

Lech Poznań po wcześniejszych wpadkach potrzebował punktów jak kania dżdżu. Na Bułgarską przyjechał przeciwnik niełatwy, bo FSV Mainz wielu wymieniało nawet w kontekście faworytów do ostatecznego zwycięstwa w całych rozgrywkach. Niemcy zadbali o świetny początek obejmując prowadzenie w 28. minucie. "Kolejorz" wyrównał jeszcze przed przerwą po golu z rzutu karnego Mikaela Ishaka. W drugiej połowie Mainz grało w dziesiątkę po czerwonej kartce dla Nikolasa Veratschniga. Mimo tego mistrz Polski nie był w stanie strzelić drugiego gola i finalnie zremisował 1:1.

Czołówka tabeli Ligi Konferencji i miejsca polskich klubów

1. RC Strasbourg - 13 pkt, bilans bramkowy 8:4

2. Szachtar Donieck - 12 pkt, 10:5

3. Raków Częstochowa - 11 pkt, 8:2

4. AEK Ateny - 10 pkt, 11:5

5. Samsunspor - 10 pkt, 9:2

6. Sparta Praga - 10 pkt, 7:3

7. Rayo Vallecano - 10 pkt, 10:7

8. Mainz - 10 pkt, 5:3

9. Crystal Palace - 9 pkt, 9:4

10. AEK Larnaka - 9 pkt, 6:1

(...)

18. Jagiellonia Białystok - 8 pkt, 5:4

(...)

20. Lech Poznań - 7 pkt, 10:7

(...)

30. Legia Warszawa - 3 pkt, 4:7

