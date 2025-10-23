Czwartek 23 października to dzień drugiej kolejki Ligi Europy i Ligi Konferencji. We wtorek i środę rozgrywana była już trzecia seria gier Ligi Mistrzów, ale najbardziej elitarne rozgrywki klubowe UEFA w połowie września miały tzw. exclusive week, czyli wyłączność dla siebie na aż trzy dni. Zresztą w Champions League trzeba rozegrać osiem kolejek, a nie jak w LE i LK po sześć.

Polskich kibiców mocno interesuje kwestia Conference League, bo tylko tam grają nasze zespoły - Legia Warszawa, Jagiellonia Białystok, Lech Poznań i Raków Częstochowa.

O 18:45 "Wojskowi" grali w Krakowie z Szachtarem Donieck. W niezwykłych okolicznościach wygrali 2:1. Pod sam koniec doliczonego czasu gry Rafał Augustyniak dał stołecznemu zespołowi zwycięstwo pięknym uderzeniem z rzutu wolnego. Wcześniej także wpisał się na listę strzelców ładnym strzałem z dystansu, o czym pisaliśmy pod tym linkiem. Tym samym piłkarze Edwarda Iordanescu sięgnęli po pierwsze punkty w tym sezonie LK.

Również o tej samej godzinie do akcji wkroczyła "Jaga", walczyła na wyjeździe ze Strasbourgiem. Zremisowała 1:1, choć od 52. minuty prowadziła po trafieniu Dusana Stojinovicia. Wyrównał niemal dwa kwadranse później Joaquin Panichelli. Zawodnicy Adriana Siemieńca mają więc 4 oczka na koncie.

Czołówka tabeli Ligi Konferencji i miejsca polskich klubów:

1. Fiorentina - 6 pkt, bilans bramkowy 5:0

2. Rayo Vallecano - 4 pkt, 4:2

3. Strasbourg - 4 pkt, 3:2

4. Jagiellonia Białystok - 4 pkt, 2:1

...

8. Lech Poznań - 3 pkt, 4:1 (mecz jeszcze do rozegrania)

...

13. Raków Częstochowa - 3 pkt, 2:0 (mecz jeszcze do rozegrania)

...

18. Legia Warszawa - 3 pkt, 2:2

W rozgrywkach bierze udział 36 zespołów.

