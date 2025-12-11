Do końca zmagań w fazie ligowej Ligi Konferencji pozostały już tylko dwie kolejki, które zaplanowano na grudzień. W grze o awans do kolejnej fazy wciąż znajdują się cztery polskie kluby. Najlepiej prezentuje się sytuacja Rakowa Częstochowa oraz Jagiellonii Białystok. Oba te zespoły mają na koncie po osiem punktów, dzięki czemu przed piątą serią spotkań plasowały się kolejno na szóstym oraz dziewiątym miejscu w tabeli.

Po wygranej 2:0 z Lausanne-Sport znacznie zmieniło się położenie Lecha Poznań. Mistrzowie Polski w fazie ligowej Ligi Konferencji dotychczas zgromadzili sześć punktów, co przekłada się na 16. lokatę. Największy problem zdecydowanie ma dopiero 28. w tabeli Legia Warszawa. Zdobywca Pucharu Polski w tym sezonie Ligi Konferencji wygrał tylko jedno spotkanie i przed czwartkowym meczem w Armenii znajdował się tuż nad przepaścią.

Faza ligowa Ligi Konferencji składa się z 36 drużyn. Każda z nich ma do rozegrania łącznie sześć spotkań. Drużyny z miejsc 1-8 na koniec rywalizacji awansują do 1/8 finału. Zespoły z lokat 9-24 o awans do kolejnej fazy powalczą w fazie play-off. Najsłabsze 12 drużyn w grudniu pożegna się z dalszą rywalizacją w europejskich pucharach.

Legia wyruszając na spotkanie z Noah Erewan musiała bezwzględnie wygrać, by pozostać w grze o fazę pucharową Ligi Konferencji. Zapowiadało się cudownie, "Wojskowi" szybko wyszli na prowadzenie po golu Milety Rajovicia. Druga połowa przywróciła jednak dawne demony. Drużyna z Armenii dwukrotnie skarciła defensywę Legii i ostatecznie wygrała z warszawskim klubem 2:1.

Jagiellonia Białystok w tej edycji Ligi Konferencji nie zaznała jeszcze goryczy porażki. Starcie z Rayo Vallecano polski zespół rozpoczął fatalnie, tracąc gola już w 6. minucie. Z biegiem czasu jednak "Jaga" doszła do głosu wyrównując tuż przed przerwą. Po golu Jesusa Imaza polski zespół nie poszedł za ciosem, za co został skarcony nieprawdopodobnym golem z dystansu. Jagiellonia przegrała 1:2 z Rayo Vallecano i zakończyła imponującą serię spotkań bez porażki w Lidze Konferencji.

W drugiej kolejności do rywalizacji przystąpią Lech Poznań oraz Raków Częstochowa. Ich mecze rozpoczną się o godzinie 21:00, a relacje można śledzić w serwisie Interia Sport. Lech u siebie podejmuje niemiecki FSV Mainz, natomiast Raków w Sosnowcu mierzy się z bośniackim Zrinjskim Mostar.

Czołówka tabeli Ligi Konferencji i miejsca polskich klubów

1. AEK Ateny - 10 pkt, bilans bramkowy 11:5

2. Samsunspor - 10 pkt, 9:2

3. Sparta Praga - 10 pkt, 7:3

4. Rayo Vallecano - 10 pkt, 10:7

5. RC Strasbourg - 10 pkt, 7:4

6. AEK Larnaka - 9 pkt, 6:1

7. Fiorentina - 9 pkt, 8:4

8. Celje - 9 pkt, 8:4

9. Szachtar Donieck - 9 pkt, 8:5

10. Mainz - 9 pkt, 4:2

(...)

12. Raków Częstochowa - 8 pkt, 7:2

(...)

14. Jagiellonia Białystok - 8 pkt, 5:4

(...)

20. Lech Poznań - 6 pkt, 9:6

(...)

30. Legia Warszawa - 3 pkt, 4:7

