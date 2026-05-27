Andrzej Klemba, Interia: Komentował pan mecze m. in. Crystal Palace w Lidze Konferencji. Jaka to drużyna?.

Piotr Kobierecki, trener reprezentacji Polski do lat 17: Zespół trenera Olivera Glasnera bardzo często broni nisko i ma zabójcze kontry. Czują się komfortowo, gdy oddają piłkę rywalowi i bronią pola karnego. Może być takie złudne wrażenie, że ktoś ich zdominował, ale ten mecz właśnie rozgrywa się na zasadach Crystal Palace. Tak było w półfinale z Szachtarem Donieck. Posiadanie piłki przez Ukraińców sięgało 70 procent, ale Anglicy bardzo dobrze się bronili. To zespół, który ma trójkę niezłych stoperów. Dobrze bronią, świetnie czują się w powietrzu i są silni fizycznie. Czasem rywal ma dużo dośrodkowań, a oni po prostu pojedynki w polu karnym wygrywają. To nie jest zespół, który będzie grał wysublimowaną piłkę na tysiąc kontaktów. Raczej będzie przesuwał, kontrolował nie posiadając piłki.

A jeśli chodzi o piłkarzy, to na kogo warto zwrócić uwagę?

- Patrząc na jednostki, to najlepszym zawodnikiem jest Adam Wharton, defensywny pomocnik. Ma 22 lata, a już czołowe kluby Europy się nim interesują, ale wydaje mi się, że pójdzie do któregoś z najmocniejszych klubów Premier League. Znakomita lewa noga, dużo biegający, dobry odbiór, a do tego argumenty w ofensywie - świetne podanie z głębi pola czy zmiana strony. Obok niego jest Japończyk Daichi Kamada, taki żołnierz, pracowity na boisku, ale powyżej jakiegoś poziomu nie wskoczy, chociaż bardzo zagrał w pierwszym meczu z Szachtarem.

Najwięcej zależy jednak od Whartona, bo dobrze broni, wygrywa mnóstwo pojedynków, jest piłkarzem może czasami nie rzucającym się w oczy, ale gwarantującym największą jakość. Często wykorzystują wahadła, z jednej strony Tyrick Mitchel, a drugiej Daniel Munoz. Ten drugi ma dużo asyst, bardzo często się włącza prawą stroną. W ofensywie grają tak, że zawsze jest bardzo wysoka dziewiątka.

Mateta albo Larsen to dwa wieżowce powyżej 1,90 metra wzrostu i oni żyją z dośrodkowań. Mają bardzo dobre stałe fragmenty, więc każdy rzut rożny, wolny czy nawet aut to jest potencjalne zagrożenie. Serwis jest dobry, a do tego mnóstwo centymetrów w polu karnym. Pod napastnikiem podwieszony jest Ismaila Saar, który biega wzdłuż boiska za plecami dziewiątki i Yeremy Pino, ofensywny pomocnik grający zwykle z lewej strony, ale jest prawonożny i schodzi do środka.

Wygląda na to, że nie ma co się spodziewać piłki efektownej, ale raczej efektywną w wydaniu Crystal Palace?

- Zdecydowanie to nie jest zespół, który był efektowny w europejskich pucharach. Często wręcz grał brzydko, taką siermiężną piłkę. Ma dobre momenty, potrafił choćby wygrać z Liverpoolem w lidze angielskiej, ale ostatnie zwycięstwo w Premier League odniósł 12 kwietnia. W meczu z Arsenalem nie grali na galowo, bo czekali na finał Ligi Konferencji. Wyjdą pewnie w takim składzie jak przeciwko Szachtarowi. Wydaje mi się, że Rayo będzie miało piłkę, a Crystal Palace się cofnie. Będą czekali na momenty, bo mają bardzo dobre przejście z obrony do ataku. To nie jest zespół, na który się przyjemnie patrzy i nie sądzę, żeby trener Glasner czymś zaskoczył. Już w poprzednich klubach stawiał na piłkarzy dobranych motorycznie pod kątem intensywności i dobrze atakujących po przechwycie piłki.

Rayo Vallecano ma zupełnie inny styl, a więc trudno wskazać faworyta?

- To hiszpański zespół, więc lubi mieć piłkę. Trzeba też zwrócić uwagę, że Rayo to jednak dużo starsza drużyna, a zatem bardziej doświadczona. Crystal Palace poza Matetą czy Munozem, to zespół dość młody, głodny sukcesów. Canvo ma lat 19, Wharton 22, a wielu piłkarzy jest w wieku 25-26 lat, najlepszym do gry w piłkę nożną. Trochę doświadczenia już mają, ale jeszcze mogą grać na optymalnej intensywności. Wydaje mi się, że Rayo będzie miało posiadanie piłki na poziomie 70 procent, ale Crystal Palace po stałym fragmencie albo kontrze zdobędzie zwycięską bramkę.

Piłkarze Rayo Vallecano AFP

Crystal Palace - Liverpool FC. Mecz o Tarczę Wspólnoty Glyn Kirk AFP





