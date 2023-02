Oto rywal Lecha Poznań w Lidze Konferencji. Pięć faktów, które musisz wiedzieć

Djurgardens IF będzie rywalem Lecha Poznań w 1/8 finału Ligi Konferencji. Mimo długiej historii i wielu sukcesów aktualni wicemistrzowie Szwecji to klub raczej anonimowy dla przeciętnego polskiego kibica. Co zatem warto wiedzieć o najbliższym przeciwniku Lecha Poznań w Lidze Konferencji? Oto pięć najważniejszych faktów o Djurgardens IF.