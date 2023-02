Oto potencjalni rywale Lecha Poznań. Są wielkie firmy!

Lech Poznań pokonał FK Bodø/Glimt 1-0 i awansował do 1/8 finału Ligi Konferencji. W piątek po godz. 13 pozna kolejnego rywala - ośmiu potencjalnych kandydatów do starcia z mistrzem Polski jest już znanych. To drużyny, które wczoraj odpoczywały. Pierwsze spotkanie Lech na pewno zagra w Poznaniu 9 marca, rewanż - tydzień później na wyjeździe.