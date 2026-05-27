W środę (27 maja) na stadionie w Lipsku odbył się finał Ligi Konferencji. W decydującej potyczce zmierzyli się Crystal Palace i Rayo Vallecano. Losy spotkania zostały rozstrzygnięte w 51. minucie, gdy drogę do siatki rywala znalazł Jean-Philippe Mateta. Tym samym Londyńczycy zdobyli pierwsze europejskie trofeum w swojej historii.

Najlepszym strzelcem rozgrywek został piłkarz Crystal Palace - Ismaila Sarr, który strzelił 9 goli. Ten tytuł miał praktycznie zapewniony już przed decydującym meczem, ponieważ najlepszy strzelec Rayo miał na swoim koncie 4 gole (Alexandre Zurawski).

Gwiazda Ekstraklasy o krok od korony króla strzelców. Zabrakło jednego gola

Niewiele brakowało, aby po ten zaszczytny tytuł sięgnął gwiazdor Lecha Poznań - Mikael Ishak. Kapitan "Kolejorza" był autorem 8 goli w minionej kampanii. Warto podkreślić, że Szwed rozegrał w sezonie trzy spotkania mniej niż Sarr. Być może gdyby Lech zaszedł dalej niż do 1/8 finału to dzisiaj pisalibyśmy o tym, że zakłada na swoją głowę koronę króla strzelców.

Najlepsi strzelcy Ligi Konferencji Europy w sezonie 2025/26

Ismaila Sarr (Crystal Palace) - 9 goli Marius Mouandilmadji (Samsunspor) - 8 goli Mikael Ishak (Lech Poznań) - 8 goli Sven Mijnans (AZ Alkmaar) - 6 goli Nordin Mulahusejnović (FC Noah) - 5 goli

Mikael Ishak Monika Wantoła INTERIA.PL

Mikael Ishak chciałby wprowadzić Lecha Poznań do ćwierćfinału Ligi Konferencji Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Ismaila Sarr został królem strzelców Ligi Konferencji Giuseppe Maffia AFP





AMW Arka Gdynia - Zastal Zielona Góra. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport