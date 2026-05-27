Oto król strzelców Ligi Konferencji. Gwiazda mistrza Polski była o krok
Crystal Palace sięgnęło po zwycięstwo w rozgrywkach Ligi Europy. Angielski zespół w wielkim finale pokonał Rayo Vallecano 1:0. W swoich szeregach ma także króla strzelców. Niewiele brakowało, a ten tytuł powędrowałby do gwiazdy polskiego klubu.
W środę (27 maja) na stadionie w Lipsku odbył się finał Ligi Konferencji. W decydującej potyczce zmierzyli się Crystal Palace i Rayo Vallecano. Losy spotkania zostały rozstrzygnięte w 51. minucie, gdy drogę do siatki rywala znalazł Jean-Philippe Mateta. Tym samym Londyńczycy zdobyli pierwsze europejskie trofeum w swojej historii.
Najlepszym strzelcem rozgrywek został piłkarz Crystal Palace - Ismaila Sarr, który strzelił 9 goli. Ten tytuł miał praktycznie zapewniony już przed decydującym meczem, ponieważ najlepszy strzelec Rayo miał na swoim koncie 4 gole (Alexandre Zurawski).
Gwiazda Ekstraklasy o krok od korony króla strzelców. Zabrakło jednego gola
Niewiele brakowało, aby po ten zaszczytny tytuł sięgnął gwiazdor Lecha Poznań - Mikael Ishak. Kapitan "Kolejorza" był autorem 8 goli w minionej kampanii. Warto podkreślić, że Szwed rozegrał w sezonie trzy spotkania mniej niż Sarr. Być może gdyby Lech zaszedł dalej niż do 1/8 finału to dzisiaj pisalibyśmy o tym, że zakłada na swoją głowę koronę króla strzelców.
Najlepsi strzelcy Ligi Konferencji Europy w sezonie 2025/26
- Ismaila Sarr (Crystal Palace) - 9 goli
- Marius Mouandilmadji (Samsunspor) - 8 goli
- Mikael Ishak (Lech Poznań) - 8 goli
- Sven Mijnans (AZ Alkmaar) - 6 goli
- Nordin Mulahusejnović (FC Noah) - 5 goli