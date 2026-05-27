Oto król strzelców Ligi Konferencji. Gwiazda mistrza Polski była o krok

Maciej Brzeziński

Crystal Palace sięgnęło po zwycięstwo w rozgrywkach Ligi Europy. Angielski zespół w wielkim finale pokonał Rayo Vallecano 1:0. W swoich szeregach ma także króla strzelców. Niewiele brakowało, a ten tytuł powędrowałby do gwiazdy polskiego klubu.

Mikael Ishak był o krok od korony króla strzelców Ligi Konferencji

W środę (27 maja) na stadionie w Lipsku odbył się finał Ligi Konferencji. W decydującej potyczce zmierzyli się Crystal Palace i Rayo Vallecano. Losy spotkania zostały rozstrzygnięte w 51. minucie, gdy drogę do siatki rywala znalazł Jean-Philippe Mateta. Tym samym Londyńczycy zdobyli pierwsze europejskie trofeum w swojej historii.

Najlepszym strzelcem rozgrywek został piłkarz Crystal Palace - Ismaila Sarr, który strzelił 9 goli. Ten tytuł miał praktycznie zapewniony już przed decydującym meczem, ponieważ najlepszy strzelec Rayo miał na swoim koncie 4 gole (Alexandre Zurawski).

Gwiazda Ekstraklasy o krok od korony króla strzelców. Zabrakło jednego gola

Niewiele brakowało, aby po ten zaszczytny tytuł sięgnął gwiazdor Lecha Poznań - Mikael Ishak. Kapitan "Kolejorza" był autorem 8 goli w minionej kampanii. Warto podkreślić, że Szwed rozegrał w sezonie trzy spotkania mniej niż Sarr. Być może gdyby Lech zaszedł dalej niż do 1/8 finału to dzisiaj pisalibyśmy o tym, że zakłada na swoją głowę koronę króla strzelców.

Najlepsi strzelcy Ligi Konferencji Europy w sezonie 2025/26

  1. Ismaila Sarr (Crystal Palace) - 9 goli
  2. Marius Mouandilmadji (Samsunspor) - 8 goli
  3. Mikael Ishak (Lech Poznań) - 8 goli
  4. Sven Mijnans (AZ Alkmaar) - 6 goli
  5. Nordin Mulahusejnović (FC Noah) - 5 goli

piłkarz w niebieskiej koszulce Lecha Poznań z opaską kapitana na ramieniu i wyrazem radości na twarzy, wyraźnie świętujący ważny moment podczas meczu
Mikael Ishak
Piłkarz w niebieskiej koszulce drużyny Lech Poznań, z widocznym logotypem sponsora, wykonuje gesty rękoma na tle rozmytej publiczności na stadionie.
Mikael Ishak chciałby wprowadzić Lecha Poznań do ćwierćfinału Ligi Konferencji
Piłkarz w biało-niebiesko-czerwonym stroju drużyny Crystal Palace celebruje zdobycie gola, unosząc jedną rękę w górę i wskazując na siebie drugą ręką na tle rozmytego stadionu pełnego kibiców.
Ismaila Sarr został królem strzelców Ligi Konferencji


