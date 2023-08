Ogromne emocje w meczu Legii. Awans w setnej minucie

Po ostatnim tygodniu trudno było o optymizm w Legii przed rewanżowym spotkaniem z Austrią. Tydzień temu piłkarze trenera Kosty Runjaicia przegrali u siebie 1:2 z wiedeńczykami i już samo to stawiało ich w trudnym położeniu. Na dodatek w weekend w ekstraklasie zaledwie zremisowali z beniaminkiem Puszczą Niepołomice.

Chyba, że to była zasłona dymna, bo szkoleniowiec nieco zmienił skład na ligę. Teraz jednak w Wiedniu postawił niemal na tych samych zawodników. Jedynie w miejsce Radowana Pankowa był Artur Jędrzejczyk.

Statystyki też nie były po stronie stołecznego klubu. Do tej pory jeszcze nigdy nie wygrał z Austrią. Nie zdarzyło się także w historii klubu, by awansował do kolejnej rundy europejskich pucharów po porażce na własnym boisku. A zdarzyło się to aż 20 razy.

Do przerwy Legia odrobiła straty z nawiązką

To jednak gospodarze na początku pokazali, że im zależy mocniej na tym, by jak najszybciej przypieczętować awans. Muharem Huskovic zaatakował lewą stroną i sprytnie uderzył, ale sprzed bramki wybił obrońca. Przez kwadrans goście nie potrafili stworzyć sytuacji, a kiedy była do tego okazja, Paweł Wszołek chciał okiwać o jednego zawodnika za dużo.

W końcu coś zaczęło się dziać w ataku Legii. W dobrej sytuacji w bramkę nie trafił Marc Gual, ale okazało się, że był na spalonym. Dynamiczną akcję przeprowadził Patryk Kun, ale sędzia przerwał ją z powodu kontuzji rywala. Wysoka obrona gości zaczęła dawać efekty, ale wciąż nie było nawet celnego strzału. W 33. minucie groźnie strzelił Josue, ale wciąż obok bramki. Blisko była te Austria - Andreas Gruber.

Legia jak w końcu trafiła, to zdobyła bramkę. Po akcji Wszołka, piłka trafiła do Kuna, a za chwilę przed pole karne, tam dopadł do niej Juergen Elitim, mocno strzelił i goście odrobili straty. Szybko radość mogła się skończyć - po rzucie rożnym James Holland uderzył głową, ale warszawian uratowała poprzeczka.

Goście mogli przed przerwą jeszcze podwyższyć. Świetne podanie Elitima, ale Wszołek nie trafił w bramkę. Po chwili dopięli swego - tym razem precyzyjne podanie Bartosza Slisza i z bliska skutecznie główkował Gual.

Legia dobija Austrię

Legia mogła znakomicie rozpocząć drugą połowę. Z prawej strony podał Wszołek, a Kun znalazł miejsce i uderzył głową, ale tym razem Austrię uratowała poprzeczka. Gospodarze wzięli się do odrabiania strat i kilka razy zagotowało się w polu karnym warszawian.

Wicemistrzowie Polski odpowiedzieli w najlepszy sposób. Najpierw ostrzeżenie wysłał Tomas Pekhart, który z bliska trafił w bramkarza. Za chwilę już się nie pomylili. Legia wyprowadziła znakomita kontrę - na koniec Wszołek zagrał do Guala, Hiszpan wyłożył piłkę Czechowi i było 3:0.

To jednak nie był koniec emocji, a Austria nie zamierzała się poddać. Tym razem gospodarze wyprowadzili kontratak - Dominik Fitz zagrał przed pole karne, a Gruber nie dał szans Kacprowi Tobiaszowi.

Gospodarze wyczuli szanse, że jeszcze nie wszystko stracone. Zaczęli coraz mocniej naciskać, a czasu mieli jeszcze sporo. Brakowało im bramki do dogrywki. W polu karnym Legii był coraz bardziej nerwowo. I w 83. minucie znakomicie zagrał Fitz, a Gruber z bliska łatwo pokonał Tobiasza.

To Legii nie załamało i potrafiła skutecznie odpowiedzieć. Wyprowadziła kontratak - Wszołek zagrał dokładnie do Macieja Rosołka, który kopnął z pierwszej piłki i goście wygrali 3:2. To znów im dawało awans. Po chwili Aleksandar Jukic uderzył głową Slisza i wyleciał z boiska.

Mimo gry w przewadze, Legia w siódmej minucie doliczonego czasu straciła gola. Johannes Handl wstrzelił piłkę w pole karne, a Reinhold Ranftl uprzedził obrońcę i wyadwało się, że doprowadził do dogrywki.

Goście kolejny raz się jednak podnieśli. Zdązyli stworzyć okazję i ją wykorzystali - z pola karnego awans zapewnił Ernest Muci.

Składy drużyn Austria Wiedeń Legia Warszawa A. Gruber 17 68 ' 83 '

C. Fruchtl 1

C. Holland 8 61 '

D. Fitz 36

J. Handl 46

L. Galvao 3

M. Braunoder 23 62 '

M. Huskovic 9 82 '

M. Martins 66 64 '

M. Potzmann 19 5 '

R. Ranftl 26

55 A. Jedrzejczyk

99 B. Slisz 89 '

22 J. Elitim 35 ' 39 ' 74 '

27 Josue

1 K. Tobiasz

28 M. Gual 61 '

33 P. Kun

13 P. Wszolek

8 R. Augustyniak

7 T. Pekhart 59 '

5 Y. Ribeiro Rezerwowi A. Jukic 77 61 ' 89 '

A. Schmidt 33 82 '

H. Guenouche 21

K. Silva 60

L. Wedl 13

M. Baltaxa 5

M. Fischer 30 62 ' 72 '

M. Kos 99

M. Meisl 40

M. Polster 11 5 '

R. Vucic 27

9 B. Kramer

30 D. Hladun

20 E. Muci

26 F. Rejczyk

23 G. Kobylak

14 I. Kharatin

86 I. Strzalek

21 J. Celhaka 74 '

92 L. Rose

32 M. Baku

39 M. Rosolek 61 ' 87 '

18 P. Sokolowski

Statystyki meczu Austria Wiedeń 3 - 5 Legia Warszawa Posiadanie piłki 53% 47% Strzały 11 10 Strzały celne 4 7 Strzały niecelne 4 3 Strzały zablokowane 3 0 Ataki 62 50

Legia Warszawa - Austria Wiedeń / PAP/Leszek Szymański / PAP

Tomas Pekhart (Legia) i Reinhold Ranfti (Austria) / ANDRZEJ IWANCZUK / NurPhoto / NurPhoto via AFP / AFP

Tomas Pekhart jest wolnym zawodnikiem / Tomasz Jastrzebowski/ / East News