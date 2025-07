Odrobili 0:4, później szaleństwo w dogrywce. 57:3 w Lidze Konferencji, dokonali niemożliwego

Spotkanie pomiędzy fińskim HJK a farerskim NSI Runavik od samego początku miało jednego faworyta. Wszak drużyna z Helsinek jest doskonale znana wszystkim obserwatorom zmagań w Europie. Mało tego, HJK w ostatnich czterech sezonach zdołało zakwalifikować się do zasadniczych faz europejskich rozgrywek - trzykrotnie był to udział w Lidze Konferencji, a raz udało się załapać do fazy grupowej Ligi Europy. Drużyna z Wysp Owczych jest za to kopciuszkiem, dla której każda wygrana oznacza wielki sukces.