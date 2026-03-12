Odkrycie przed meczem Rakowa. Lepiej być nie mogło, na liście nawet Rosjanie

Mamy prawie połowę marca, a aż dwa polskie zespoły wciąż walczą w europejskich pucharach. Co prawda mowa o Lidze Konferencji, ale taki widok jeszcze kilka lat temu był wręcz nie do pomyślenia. Na placu boju pozostały ekipy z Poznania oraz Częstochowy. Niewiele brakowało, by w tym gronie znalazła się także Jagiellonia Białystok. Podopiecznych Adriana Siemieńca wyeliminowała jednak Fiorentina. Popularne "Medaliki" niebawem mogą ekspresowo pomścić obecnych liderów PKO BP Ekstraklasy.

"Jesteśmy podekscytowani i skoncentrowani. Wiemy, jak chcemy zagrać, z kim się zmierzymy. Rywal jest z bardzo wysokiej półki. Raków walczył w każdym meczu, by tu być. Na pewno nie myślałem, że na tym stadionie będę debiutował w europejskich pucharach. To ważny moment. Ten mecz może rozwinąć drużynę, dać coś klubowi. Największe emocje poczujemy na pewno w czwartek" - przyznał na konferencji prasowej Łukasz Tomczyk, opiekun zespołu spod Jasnej Góry (cytat za: PAP).

O Jasnej Górze wspominamy nie bez powodu. Zaledwie kilkanaście godzin przed potyczką w mediach społecznościowych pojawiła się zaskakująca ciekawostka dotycząca Częstochowian. Okazuje się, że mają oni perfekcyjny bilans z klubami grającymi w miastach kojarzonymi z Maryją. Zauważył to Krystian Juźwiak, który mecze te nazwał "Derbami Miast Maryjnych". Chodzi dokładnie o potyczki z Suduvą Mariampol, Rubinem Kazań oraz Spartakiem Trnava.

Raków zagra z Fiorentiną o podtrzymanie dobrej serii. Tych "derbów" jeszcze nie przegrali

Dlaczego akurat te zespoły? "Mariampol - nazwa miasta od zakonu Maryjnego, Matka Boska Kazańska, Cudowny obraz Matki Boskiej Trnawskiej" - wyjaśnił autor wpisu. Przytoczył także wyniki. Każde ze spotkań kończyło się minimum remisem. Z Litwinami dwukrotnie padł rezultat 0:0, ale Polacy wygrali konkurs jedenastek. Rosjanie po 0:0 przegrali następnie z Częstcohowianami 0:1. Najlepiej Rakowowi poszło ze Słowakami, bo ekipa ze Śląska triumfowała odpowiednio 1:0 oraz 2:0.

Dziś wieczorem napisze się kolejny rozdział historii. Podopieczni Łukasza Tomczyka powalczą o miano niepokonanych w tej specyficznej rywalizacji, ponieważ we Florencji znajdują się Katedra Santa Maria del Fiore oraz Bazylika Najświętszego Zwiastowania. "Zamiast tej całej LK trzeba zorganizować Puchar Miast Maryjnych" - zażartował Leszek, jeden z komentujących. "Jest dobrze i tego się trzymajmy" - dodał kolejny z internautów. Początek spotkania zaplanowano na godzinę 21:00. Tekstowa relacja na żywo w Interia Sport.

