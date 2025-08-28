O której Raków Częstochowa gra z Ardą Kyrdżali? [TRANSMISJA NA ŻYWO, WYNIK]
Raków Częstochowa zagra dziś na wyjeździe z Ardą Kyrdżali o awans do fazy ligowej Ligi Konferencji. "Medaliki" w pierwszej konfrontacji przed własną publicznością nieco zawiodły oczekiwania. O której godzinie gra Raków? Gdzie oglądać mecz Arda Kyrdżali - Raków Częstochowa? Transmisja na żywo, stream. Relacja tekstowa oraz wynik na stronie Interii Sport.
Mecz Arda Kyrdżali - Raków Częstochowa w ramach IV rundy eliminacji Ligi Konferencji odbędzie się dzisiaj o godzinie 20:00. Transmisję na żywo z tego spotkania przeprowadzi kanał TVP 2. Dostępny będzie także stream online na stronie internetowej TVP Sport. Relacja tekstowa oraz wynik w Interii Sport.
Raków Częstochowa był wyraźnym faworytem rywalizacji z Ardą Kyrdżali. Kibice z pewnością oczekiwali, że wicemistrz Polski pewnie wygra na własnym stadionie, a na wyjeździe w Bułgarii przypieczętuje awans. Piłkarze Marka Papszuna jednak wygrali u siebie tylko 1:0 po golu Tomasza Pieńki.
Taki wynik sprawia, że "Medaliki" nie mogą być pewne awansu, ale nadal daje im się większe szanse, tym bardziej że mają zaliczkę z pierwszego starcia. Skromną, ale mają.
