O której mecz Shkendija - Jagiellonia? Gdzie obejrzeć? [TRANSMISJA NA ŻYWO, TV]

Aleksy Kiełbasa

Jagiellonia Białystok w 3. kolejce Ligi Konferencji zagra z Shkendiją Tetowo. "Duma Podlasia" podejdzie do tego spotkania w roli faworyta, ale ostatnio Macedończycy pokazali się z dobrej strony przed własną publicznością. O której godzinie gra Jagiellonia dzisiaj? Gdzie obejrzeć mecz Shkendija Tetowo - Jagiellonia Białystok? Piłka nożna. Transmisja na żywo, stream. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Afimico Pululu i Leon Flach w barwach Jagiellonii Białystok
Afimico Pululu i Leon Flach w barwach Jagiellonii BiałystokKAMIL SWIRYDOWICZ / CYFRASPORTNewspix.pl

Mecz Shkendija Tetowo - Jagiellonia Białystok w ramach 3. kolejki fazy ligowej Ligi Konferencji zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 21:00. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanałach Polsatu Sport 2 i Polsatu Sport Premium 2. Dostępny będzie również stream online dla abonentów platformy Polsat Box Go. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Shkendija Tetowo - Jagiellonia Białystok. Liga Konferencji. Gdzie i o której obejrzeć? [TRANSMISJA NA ŻYWO, WYNIK]

Tak jak do połowy października o Jagiellonii Białystok można było powiedzieć, że "chodzi jak maszyna", tak w ostatnich tygodniach owa maszyna nieco się zacięła. Piłkarze Adriana Siemieńca w ostatnich czterech meczach doznali dwóch porażek i tylko raz wygrali oraz zremisowali. To może budzić wśród fanów "Dumy Podlasia" przed kolejnym występem ich klubu w Lidze Konferencji. Z drugiej strony "Jaga" jak na razie pokonała u siebie Hamrun i zaliczyła bardzo ważny remis z faworyzowanym RC Strasbourg.

W dzisiejszym spotkaniu Jagiellonia zagra na wyjeździe z Shkendiją Tetowo. To klub z Macedonii Północnej, który jest aktualnym mistrzem kraju, a w sumie pięć razy zdobywał ten tytuł. Shkendija pierwszy raz dostała się do fazy ligowej europejskich pucharów. W pierwszych dwóch meczach przegrała na wyjeździe 0:2 z Rayo Vallecano i pokonała przed własną publicznością Shelbourne 1:0.

Ze względu na doświadczenie i wyniki osiągane w tym sezonie, faworytem tej konfrontacji zdaje się i być Jagiellonia Białystok, ale ostatnie rezultaty osiągane przez "Jagę", a także atut własnego boiska Shkendijii sprawiają, że wcale nie należy przekreślać szans gospodarzy na sprawienie niespodzianki.

Mecz Shkendija Tetowo - Jagiellonia Białystok w ramach 3. kolejki fazy ligowej Ligi Konferencji zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 21:00. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Liga Konferencji
3 kolejka
06.11.2025
21:00
Do meczu:
Wszystko o meczu

Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanałach Polsatu Sport 2 i Polsatu Sport Premium 2. Dostępny będzie również stream online dla abonentów platformy Polsat Box Go.

Piotr Jawor
