O której Legia gra dzisiaj z Hibernian? Gdzie oglądać [TRANSMISJA NA ŻYWO, WYNIK]

Mecz Legia Warszawa - Hibernian w ramach IV rundy eliminacji Ligi Konferencji odbędzie się dzisiaj o godzinie 21:00. Transmisję na żywo z tego spotkania przeprowadzi kanał TVP 1. Dostępny będzie także stream online na stronie internetowej TVP Sport. Relacja tekstowa oraz wynik w Interii Sport.

Legia Warszawa - Hibernian w el. Ligi Konferencji. Gdzie i o której oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO, WYNIK]

Legia Warszawa w pierwszym spotkaniu z Hibernianem mogła odnieść spektakularne zwycięstwo. Piłkarze Edwarda Iordanescu mieli kilka okazji do tego, by strzelić więcej, niż tylko dwa gole. Teoretycznie im się to udało, ponieważ Bartosz Kapustka trafił do siatki na 3:0, tyle że w trakcie akcji był spalony i bramkę anulowano.

Na trzy minuty gola zdobyli gospodarze i ostatecznie spotkanie zakończyło się wynikiem 2:1. Ten rezultat i tak należy uznać za bardzo dobry, choć pomijając nawet niewykorzystanych szans, uniknięcie trafienia Hibernianu, sprawiłoby, że warszawiacy byliby przed rewanżem w jeszcze lepszej sytuacji.

Choć Legia ma przewagę, to drużynie z pewnością nie pomaga to, co się dzieje w klubie. Od czasu pierwszego spotkania z Hibernianem zespół niespodziewanie opuścił Ryoya Morishita, który przeszedł do angielskiego Blackburn za zaskakująco niewielką kwotę. Na dodatek wciąż trwa zamieszanie wokół transferu Jana Ziółkowskiego do AS Romy. Mimo wszystko, to "Legioniści" mają większe szanse na to, by zakończyć rywalizację ze Szkotami awansem do fazy ligowej Ligi Konferencji.

