O której gra Raków Częstochowa? Gdzie oglądać mecz ze Spartą Praga? [NA ŻYWO, TV]

Aleksy Kiełbasa

Raków Częstochowa w 3. kolejce Ligi Konferencji zmierzy się ze Spartą Praga. Będące na fali "Medaliki" spróbują sprawić niespodziankę ze znacznie bardziej doświadczonym na europejskiej arenie rywalem. O której godzinie gra Raków? Gdzie obejrzeć mecz Sparta Praga - Raków Częstochowa? Piłka nożna. Transmisja na żywo, stream. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Piłkarze Rakowa Częstochowa w sezonie 2025/2026
Piłkarze Rakowa Częstochowa w sezonie 2025/2026Fot. Maciej Gilewski / 058sport.plNewspix.pl

Mecz Sparta Praga - Raków Częstochowa w ramach 3. kolejki fazy ligowej Ligi Konferencji zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 18:45. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanałach Polsatu Sport 2 i Polsatu Sport Premium 2. Dostępny będzie również stream online dla abonentów platformy Polsat Box Go. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Sparta Praga - Raków Częstochowa. Liga Konferencji. O której i gdzie obejrzeć? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Raków Częstochowa pod koniec września wyraźnie nabrał wiatru w żagle. Piłkarze Marka Papszuna w ostatnich 11 meczach odnieśli siedem zwycięstw, trzy razy remisując i raz przegrywając. Natomiast ostatnie trzy spotkania zakończyły się triumfami "Medalików", a od czterech pozostają niepokonane.

To dowodzi, że Raków po nieco rozczarowującym początku sezonu, jest teraz bardzo silnym zespołem, czego dowodzi ostatnia wygrana w hitowym starciu z Jagiellonią Białystok. "Medaliki" mają za sobą dwa mecze w tegorocznej Lidze Konferencji, w których pokonały 2:0 Universitateę Craiova oraz zremisowały 1:1 z Sigmą Ołomuniec. Te wyniki należy znać za naprawdę pozytywne, a teraz czeka ich konfrontacja z kolejnym czeskim zespołem, a mianowicie Spartą Praga.

Sparta to najbardziej utytułowany klub naszych południowych sąsiadów. Poprzedni sezon zakończyła jednak bez trofeum i poza ligowym podium. Po 14. kolejkach obecnego sezonu ekipa z Pragi jest wiceliderem, a w dotychczasowych dwóch kolejkach Ligi Konferencji pokonała 4:1 Sharmock Rovers i 2:1 Bohemians. Mimo zwycięstw Sparty, Raków dziś wcale nie stoi na straconej pozycji, tym bardziej że już w potyczce z Sigmą pokazał, iż potrafi poradzić sobie w Czechach.

Liga Konferencji
3 kolejka
06.11.2025
18:45
Do meczu:
Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanałach Polsatu Sport 2 i Polsatu Sport Premium 2. Dostępny będzie również stream online dla abonentów platformy Polsat Box Go.

