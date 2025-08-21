O której gra Legia z Hibernian? Gdzie oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO, WYNIK]
Legię Warszawa w IV rundzie eliminacji Ligi Konferencji czeka konfrontacja z Hibernian. "Wojskowi" spadli bowiem z kwalifikacji Ligi Europy po porażce w dwumeczu z AEK-iem Larnaka. O której gra Legia dzisiaj? Gdzie oglądać mecz Legii z Hibernian? Transmisja na żywo, stream. Relacja tekstowa oraz wynik na stronie Interii Sport.
Mecz IV rundy eliminacji Ligi Konferencji Hibernian - Legia Warszawa zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 21:00. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można oglądać na kanałach Super Polsatu, Polsatu Sport 1 i Polsatu Sport Premium 1. Natomiast stream online będzie dostępny w platformie Polsat Box Go. Relacja tekstowa oraz wynik na stronie Interii Sport.
Legia Warszawa nie zdołała poradzić sobie z AEK-iem Larnaka w III rundzie el. Ligi Europy. Zdobywca Pucharu Polski ostatecznie przegrał rywalizację w dwumeczu 3:5. W związku z tym piłkarze Edwarda Iordanescu powalczą teraz w eliminacjach Ligi Konferencji.
Rywalem Legii będzie szkockie Hibernian. Drużyna z Edynburga dość dobrze prezentuje się na starcie sezonu. W szkockiej Premiership rozegrała już trzy spotkania, z których dwa wygrała i jedno zremisowała. Hibernian z wielkimi problemami awansowało do IV rundy eliminacji. W pierwszym spotkaniu z Partizanem Belgrad triumfowało co prawda 2:0, ale w podstawowym czasie gry rewanżu przegrało 1:3. W związku z tym konieczna była dogrywka, w której Szkoci strzelili bramkę i ostatecznie udało im się wywalczyć awans.
Legia do tej rywalizacji przystąpi po ligowej porażce 0:1 w derbach Mazowsza z Wisłą Płock. Hibernian natomiast odniosło zwycięstwo 2:0 z Livingston w 1/8 finału Pucharu Ligi.
