O której gra Legia z Hibernian? Gdzie oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO, WYNIK]

Mecz IV rundy eliminacji Ligi Konferencji Hibernian - Legia Warszawa zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 21:00. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można oglądać na kanałach Super Polsatu, Polsatu Sport 1 i Polsatu Sport Premium 1. Natomiast stream online będzie dostępny w platformie Polsat Box Go. Relacja tekstowa oraz wynik na stronie Interii Sport.

El. Ligi Konferencji. Hibernian - Legia Warszawa. O której i gdzie oglądać? [TRANSMISJA, WYNIK]

Legia Warszawa nie zdołała poradzić sobie z AEK-iem Larnaka w III rundzie el. Ligi Europy. Zdobywca Pucharu Polski ostatecznie przegrał rywalizację w dwumeczu 3:5. W związku z tym piłkarze Edwarda Iordanescu powalczą teraz w eliminacjach Ligi Konferencji.

Rywalem Legii będzie szkockie Hibernian. Drużyna z Edynburga dość dobrze prezentuje się na starcie sezonu. W szkockiej Premiership rozegrała już trzy spotkania, z których dwa wygrała i jedno zremisowała. Hibernian z wielkimi problemami awansowało do IV rundy eliminacji. W pierwszym spotkaniu z Partizanem Belgrad triumfowało co prawda 2:0, ale w podstawowym czasie gry rewanżu przegrało 1:3. W związku z tym konieczna była dogrywka, w której Szkoci strzelili bramkę i ostatecznie udało im się wywalczyć awans.

Legia do tej rywalizacji przystąpi po ligowej porażce 0:1 w derbach Mazowsza z Wisłą Płock. Hibernian natomiast odniosło zwycięstwo 2:0 z Livingston w 1/8 finału Pucharu Ligi.

