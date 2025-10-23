O której gra Jagiellonia z RC Strasbourg? Gdzie oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO, TV]

Mecz RC Strasbourg - Jagiellonia Białystok w ramach Ligi Konferencji zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 18:45. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanałach Polsatu Sport 2 oraz Polsatu Sport Premium 2. Z kolei stream online będzie dostępny dla abonentów platformy Polsat Box Go. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Jagiellonia Białystok - Hamrun Spartans. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

RC Strasbourg - Jagiellonia Białystok. Gdzie i o której oglądać? Liga Konferencji [TRANSMISJA NA ŻYWO, WYNIK]

Jagiellonia Białystok udanie zainaugurowała fazę ligową tegorocznej Ligi Konferencji. Piłkarze Adriana Siemieńca w pierwszym starciu pokonali Hamrun 1:0. Tym samym rozpoczęli serię trzech zwycięstw z rzędu, ponieważ w dwóch kolejnych meczach "Jaga" wygrała 3:1 z Koroną Kielce i 4:0 z Arką Gdynia. Dzięki temu Białostoczanie są też niepokonani już od 17 spotkań.

Kolejny rywal Jagiellonii będzie już jednak ze znacznie wyższej półki i bez wątpienia będzie to największe wyzwanie jak dotąd dla "Dumy Podlasia" w tym sezonie. "Jaga" zmierzy się bowiem z RC Strasbourg, czyli aktualnie trzecim zespołem Ligue 1 oraz siódmym poprzedniej edycji, którego zawodnikiem jest Maxi Oyedele. Francuzi w pierwszym meczu Ligi Konferencji pokonali 2:1 Slovan Bratysława, a w ostatniej kolejce ligowej zremisowali 3:3 z wielkim PSG. Zatem ostatnie wyniki ekipy ze Strasbourga najlepiej obrazują, z jak poważnym przeciwnikiem będzie mierzył się zespół Adriana Siemieńca.

Mecz RC Strasbourg - Jagiellonia Białystok zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 18:45. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanałach Polsatu Sport 2 oraz Polsatu Sport Premium 2. Z kolei stream online będzie dostępny dla abonentów platformy Polsat Box Go.

Afimico Pululu i Jesus Imaz w barwach Jagiellonii Białystok Fot. Maciej Gilewski / 058sport.pl Newspix/East News

Piłkarze RC Strasbourg w zremisowanym 3:3 meczu Ligue 1 z PSG IBRAHIM EZZAT AFP