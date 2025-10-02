Nowe wyzwanie dla trenera Legii. Tego jeszcze nie było

Legia Warszawa rozpoczęła w tym sezonie pucharową przygodę od pierwszej rundy eliminacji Ligi Europy. Po przejściu dwóch szczebli, na trzecim "Wojskowi" zostali zatrzymani przez cypryjski AEK. To oznaczało spadek do eliminacji Ligi Konferencji UEFA. Dzięki wygranej w dwumeczu z Hibernian stołeczni zameldowali się w fazie ligowej rozgrywek.

W pierwszej kolejce podopieczni Edwarda Iordanescu zmierzą się z Samsunsporem. W zeszłym sezonie zespół zajął trzecie miejsce w lidze tureckiej.

- Mamy do nich szacunek. Jeżeli w tak mocnej lidze kończysz sezon na podium - wyżej niż Besiktas lub Trabzonspor - to oznacza, że zanotowałeś świetny wynik. Widziałem, że ponownie dobrze rozpoczęli sezon. Kontynuują więc dobrą postawę z poprzedniego sezonu ligowego. Klub nie ma dużego doświadczenia gry w Europie, ale indywidualnie wielu piłkarzy tej drużyny już w europejskich rozgrywkach grało. Są wyceniani prawie na 50 milionów, do tego dodatkowo zainwestowali 12 milionów euro - mówił Iordanescu na środowej konferencji prasowej.

Legia - Samsunspor. Sezon w LK to nowość dla trenera Iordanescu

Iordanescu jest trenerem Legii od lipca tego roku. Wcześniej przez przeszło dwa lata prowadził reprezentację Rumunii. W swoim CV ma jednak także wiele klubów z rodzimej ligi.

Tak się jednak złożyło, że nigdy nie prowadził zespołu od początku do końca fazy grupowej/ligowej któregoś z europejskich pucharów. Jedynie w sezonie 2020/2021 zaliczył jedno spotkanie w LE w barwach CFR Cluj. Było to w ramach szóstej kolejki - kilka dni po tym, jak Iordanescu przejął klub.

Zespół odpadł z rywalizacji, a rumuński szkoleniowiec nie miał od tego czasu okazji występować w europejskich pucharach. Zmieniło się to dopiero w barwach Legii.

