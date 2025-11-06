Partner merytoryczny: Eleven Sports

NK Celje - Legia Warszawa. O której i gdzie obejrzeć? [TRANSMISJA NA ŻYWO, WYNIK]

Aleksy Kiełbasa

Legia Warszawa w 3. kolejce Ligi Konferencji zagra na wyjeździe z NK Celje. Trudna sytuacja w klubie sprawia, że Warszawiacy nie są faworytami tego spotkania, tym bardziej że Słoweńcy prezentują się znakomicie. O której godzinie gra Legia dzisiaj? Gdzie obejrzeć mecz NK Celje - Legia Warszawa? Transmisja na żywo, stream. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Antonio Colak, Ermal Krasniqi i Radovan Pankow w barwach Legii Warszawa
Antonio Colak, Ermal Krasniqi i Radovan Pankow w barwach Legii WarszawaRADOSLAW JOZWIAK / CYFRASPORTNewspix.pl

Mecz NK Celje - Legia Warszawa w ramach 3. kolejki fazy ligowej Ligi Konferencji zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 18:45. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanałach Polsatu Sport 1 i Polsatu Sport Premium 1. Dostępny będzie również stream online dla abonentów platformy Polsat Box Go. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

NK Celje - Legia Warszawa. Liga Konferencji. O której? [TRANSMISJA NA ŻYWO, WYNIK]

Wyniki stołecznego zespołu są bardzo rozczarowujące. Legia odpadła już z Pucharu Polski i ma niewielkie szanse na wywalczenie mistrzostwa Polski, a nawet musi się martwić o to, by wywalczyć miejsce dające prawo do gry w eliminacjach europejskich pucharów. Fatalnej sytuacji i kolejnych błędów w zarządzaniu klubem, nie jest w stanie nawet odrobinę osłodzić niespodziewana wygrana z Szachtarem Donieck.

Teraz przed Legią kolejne bardzo trudne wyzwanie, jakim jest mecz z NK Celje. Słoweńcy świetnie prezentują się tej jesieni. W krajowej lidze po 14. kolejkach są zdecydowanym liderem, z przewagą dziewięciu punktów nad drugim Mariborem.

W Lidze Konferencji odnieśli z kolei dwa pewne zwycięstwa, pokonując 3:1 AEK Ateny i 2:0 Shamrock Rovers. Dzięki temu Celje po dwóch kolejkach zajmuje trzecie miejsce w tabeli rozgrywek. Bez wątpienia to słoweński zespół jest faworytem dzisiejszej potyczki i mając na uwagę grę, atmosferę oraz sytuację w biurach przy Łazienkowskiej, trudno nawet mieć nadzieję, że Legia ma większe szanse na sprawienie dzisiaj niespodzianki.

Liga Konferencji
3 kolejka
06.11.2025
18:45
Do meczu:
Wszystko o meczu

Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanałach Polsatu Sport 1 i Polsatu Sport Premium 1. Dostępny będzie również stream online dla abonentów platformy Polsat Box Go.

