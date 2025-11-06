NK Celje - Legia Warszawa. O której i gdzie obejrzeć? [TRANSMISJA NA ŻYWO, WYNIK]

Mecz NK Celje - Legia Warszawa w ramach 3. kolejki fazy ligowej Ligi Konferencji zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 18:45. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanałach Polsatu Sport 1 i Polsatu Sport Premium 1. Dostępny będzie również stream online dla abonentów platformy Polsat Box Go. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Legia Warszawa znów znalazła się w momencie przejściowym. To pokłosie zakończenia współpracy z Edwardem Iordanescu, którego obowiązki tymczasowo przejął Inaki Astiz.

Wyniki stołecznego zespołu są bardzo rozczarowujące. Legia odpadła już z Pucharu Polski i ma niewielkie szanse na wywalczenie mistrzostwa Polski, a nawet musi się martwić o to, by wywalczyć miejsce dające prawo do gry w eliminacjach europejskich pucharów. Fatalnej sytuacji i kolejnych błędów w zarządzaniu klubem, nie jest w stanie nawet odrobinę osłodzić niespodziewana wygrana z Szachtarem Donieck.

Teraz przed Legią kolejne bardzo trudne wyzwanie, jakim jest mecz z NK Celje. Słoweńcy świetnie prezentują się tej jesieni. W krajowej lidze po 14. kolejkach są zdecydowanym liderem, z przewagą dziewięciu punktów nad drugim Mariborem.

W Lidze Konferencji odnieśli z kolei dwa pewne zwycięstwa, pokonując 3:1 AEK Ateny i 2:0 Shamrock Rovers. Dzięki temu Celje po dwóch kolejkach zajmuje trzecie miejsce w tabeli rozgrywek. Bez wątpienia to słoweński zespół jest faworytem dzisiejszej potyczki i mając na uwagę grę, atmosferę oraz sytuację w biurach przy Łazienkowskiej, trudno nawet mieć nadzieję, że Legia ma większe szanse na sprawienie dzisiaj niespodzianki.

