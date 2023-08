Niezwykły pojedynek Lecha Poznań i Legii Warszawa. W grze są tysiące

Atmosfera ma ponieść piłkarzy Lecha Poznań i Legii Warszawa do zwycięstwa i awansu do czwartej, decydującej już rundy eliminacji Ligi Konferencji. Zarówno Lech Poznań , jak i Legia Warszawa są w korzystnej sytuacji. Poznaniacy walczą ze słowackim zespołem Spartak Trnava , są faworytami tego pojedynku i to mimo tego, iż ta słowacka ekipa w 2018 roku wyeliminowała z pucharów właśnie warszawską Legię. Teraz jednak Lech rozpędza się i chce nie tylko awansować do fazy grupowej, ale powtórzyć sukces z poprzedniego sezonu. Wtedy doszedł aż do ćwierćfinału tego pucharu i wytyczył polskim klubom szlak przez nowe, korzystne dla nas rozgrywki.

Grają Lech Poznań i Legia Warszawa. Rośnie frekwencja

A skoro rośnie, zapowiada się znakomita atmosfera podczas wieczornych spotkań i to ona ma pomóc we wprowadzeniu obu ekip do fazy grupowej Ligi Konferencji. Już teraz pewny gry w grupie co najmniej tego właśnie pucharu jest Raków Częstochowa, ale Polska staje przed historyczną szansą, by wprowadzić do grupy nawet trzy zespoły jednocześnie, co nigdy nie miało miejsca.