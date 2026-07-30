Niewiarygodne. Zabrakło miejsc dla piłkarzy Rakowa. Tak się zachowali

Raków Częstochowa rywalizację o udział w rozgrywkach Ligi Konferencji Europy w sezonie 2026/2027 rozpoczął od dwumeczu z maltańską Vallettą. Pierwsze spotkanie nie ułożyło się dobrze dla polskiego zespołu. Na prowadzenie w Częstochowie jako pierwsi wyszli bowiem przyjezdni.

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Ostatecznie Raków w drugiej połowie odwrócił losy tego meczu i wygrał 3:1. Dzięki temu przed wyjazdem na gorącą Maltę "Medaliki" mogły mieć nieco spokoju. Tam czekały na nich dość specyficzne warunki. Stadion Rakowa jak na polskie warunki jest obiektem raczej kameralnym.

Piłkarze Rakowa wśród kibiców. Sceny na Malcie

Stadion, na którym występuje maltański zespół w tym aspekcie bije jednak Raków na głowę. Obiekt na Malcie według szacunków może bowiem pomieścić około trzy tysiące kibiców. Komentatorzy rozpoczynając transmisję meczu zdradzili, że wyprzedane zostały wszystkie bilety.

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Na Malcie Raków miało wspierać około 200 kibiców. Ci z pewnością nie spodziewali się tego, co się wydarzyło. Jak się bowiem okazuje dla piłkarzy wykluczonych z kadry "Medalików" zabrakło miejsc. Wobec tego zawodnicy, którzy zostali skreśleni przez Dawida Kroczka musieli znaleźć inne rozwiązanie.

Tym okazało się zajęcie miejsc wśród kibiców Rakowa, co przekazał obecny na miejscu Kamil Głębocki. "Nieprawdopodobna sytuacja na Malcie. Piłkarze Rakowa, którzy są poza kadrą nie mieli gdzie usiąść, więc musieli zająć miejsce z kibicami Rakowa" - napisał na portalu X.com dziennikarz.

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Raków Częstochowa Przemek Swiderski/REPORTER East News





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