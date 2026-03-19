Niespodziewana szpilka. Gwiazdor Rakowa wypalił po meczu, hamulce puściły

Piłkarze Rakowa Częstochowa tuż po przerwie rewanżowego spotkania 1/8 finału Ligi Konferencji wyszli na prowadzenie w Sosnowcu, doprowadzając do remisu 2:2 w dwumeczu. Niestety, Włosi szybko odrobili straty, a na koniec ustalili wynik spotkania, trafiając z połowy boiska na pustą już bramkę "Medalików".

Podopieczni trenera Łukasza Tomczyka nie kryli jednak, że są dumni z tego, co pokazali na boisku, bowiem postawili się zdecydowanie wyżej klasyfikowanej drużynie z Półwyspu Apenińskiego. W rozmowie z Polsatem Sport, swoimi przemyśleniami podzielił się m.in. Oskar Repka.

- Na pewno szkoda, że w pierwszej połowie nie strzeliliśmy tej bramki i nie pokazaliśmy tej dominacji, bo jednak przeważaliśmy. Ta kropka nad i by się przydała już w pierwszej połowie (...) Przeciwnik miał dużo jakości i trzeba się było tego spodziewać. Boli to bardzo, ale walczyliśmy i jesteśmy z siebie zadowoleni. To boli, to oczywiście zawsze chce się wygrywać - stwierdził jeden z najważniejszych piłkarzy Rakowa.

Fiorentina - Raków Częstochowa. Skrót meczu.

Oskar Repka wymownie po meczu Rakowa. Jaśniej się nie dało, niespodziewana szpilka

Pomocnik "Medalików" doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że przed jego drużyną jeszcze wiele pracy w tym sezonie, aby wywalczyć sobie miejsce w europejskich pucharach w przyszłym sezonie. I nie ukrywa, że chętnie gościłby wielkie, europejskie firmy pod Jasną Górą, zamiast odgrywać rolę gospodarzy na obcym stadionie.

Końcówkę sezonu mamy w Ekstraklasie, w Pucharze Polski, więc mamy wszystko przed sobą, gramy na dwóch frontach. Skupimy się na tym, żeby na jeszcze lepsze drużyny trafić w przyszłym roku i żeby do nas, do Częstochowy może przyjeżdżały takie drużyny

O ile w pierwszych rundach eliminacji do europejskich pucharów Raków jest w stanie rywalizować przy Limanowskiego w Częstochowie, tak w najważniejszych meczach musi korzystać z uprzejmości zarządców stadionu ArcelorMittal Park w Sosnowcu. Obiekt pod Jasną Górą pozostawia bowiem wiele do życzenia. A to strata dla Częstochowy, bo na meczu z Fiorentiną w Sosnowcu pojawił się komplet widzów.

Kwestia budowy nowego stadionu dla Rakowa od lat budzi emocje w Częstochowie. Jeszcze niedawno Krzysztof Matyjaszczyk, prezedent miasta zapowiadał chęć wybudowania obiektu na terenach po przędzalni "Elanex". Działania te jednak nie nabierają takiego rozmachu, jakiego życzyliby sobie w Rakowie.

Zizou Bergs - Jenson Brooksby. Skrót meczu Polsat Sport